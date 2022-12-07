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【呢鋪開乜︰開壇】陳若思黃嘉雯IG追蹤人數升　蘇民峰教睇有冇貴人扶持【多圖】

娛樂 12:27 2022/12/07

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

由蘇民峰拍住4位J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）及陳國麟（Doniven）主持的J2節目《呢鋪開乜︰開壇》，在後晚（12月9日）內容是講「人緣」。

港姐冠軍Carmaney同Amber用IG關注數目做比較去講「人緣」，該集《開壇》在10月錄影時，Carmaney關注人數為87.9k，而Amber有76.5k，不過Carmaney當時預計「下個月Amber會超過我」。

【呢鋪開乜︰開壇】蘇民峰糾正大眾對生命線謬誤　教一眼睇出「臨尾幾年」點過

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陳若思黃嘉雯人氣升

事隔個多月後，翻閱她們的IG關注數（截至12月6日止），Amber的人數一如所料，飆升到91.9K，激增逾1.5萬人、而Carmaney亦不輸蝕，都增加近萬人達97.6K。

Amber接受訪問稱自己IG的追蹤人數暴增，要多得J2先前播出的節目《港女野人》，她說︰「《港女野人》好多人睇，節目完咗之後，我哋仲有一齊行青山，同埋去二澳，真係好多人認得我哋打招呼。」

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手指尾是結友關鍵？

蘇師傅話做娛樂圈，人緣好代表有觀眾緣，所以今集幾位J2ers都打醒十二分精神聽。師傅話想知人緣好壞，可以從尾指、眉同眼着手，他說︰「眉為交友宮、朋友宮。眉毛貼眉骨，同朋友之間較容易和睦相處。眉毛粗又亂又豎，容易識到唔好嘅人。」至於手指尾越短，越易識到朋友。

同時節目講到面相中，可以看出有那類貴人扶持。分別是額頭主上司、長輩的幫助，兩顴主平輩、朋友的貴人，師傅大讚Carmaney雙顴有肉包住稱為暗顴︰「有貴人容易揸大權。」

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劉德華長期爆紅秘密

另外，師傅指，在娛樂圈發展，面相有兩條紋好緊要，他「爆」劉德華長期大紅的秘密。

師傅爆料指，除個人努力外，就因為這兩條紋而大受歡迎︰「劉德華嗰兩條紋生得好靚好靚好靚。」究竟是兩條紋？要睇後晚節目才知。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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