【1折名牌】Philipp Plein尖沙嘴舖結業產品流落夜冷店　鱷魚皮外套1折發售【內附地址】

▲ 意大利名牌Philipp Plein尖沙嘴舖結業，貴價皮褸產品流落夜冷店，1折發售。

市道不景氣，除了不少品牌減價促銷外，亦有不少品牌因為生意驟減結業而離開本地市少場，意大利時裝品牌Philipp Plein最風光的時候曾經在中環和尖沙咀開設專門店，繼中環店結業，今次來到尖沙咀海港城店，而這一批high fashion最近更流落夜冷店，由鱷魚皮大褸、皮草，到店舖大型水晶燈均以賤價1折發售。

Philippe Plein作為一位從來都沒有修讀過時裝設計師人，只在在修讀法律的期間開始設計家具，正所謂因緣際會，早期設計主要是綴有施華洛世奇水晶骷骼頭的復古軍人陫套，並在巴黎時尚名店Maison et Objet出售，而叫人注意，隨後2008年創立自己個人品牌，設計風格，非常高調，有人形容他的設計風格比Versace更高調。

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品牌於2016年踏入高峰期，全球有107個銷售點，在香港亦設立分部和開設兩間專門店。

今次在夜冷行驚見Philipp Plein由價值不菲的數十萬元短吻鱷大褸、皮草、皮褸，甚至在店舖中出現的大型水晶吊燈都一一落齊，服裝方面全部1折，喜歡這品牌的朋友可要飛快場趕去掃貨了。

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地址：大福行夜冷/旺角窩打老道73號C地下

記者：何偉雄