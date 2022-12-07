TOPick 8週年感謝祭

日日入App賺積分 逢星期五下午3點限時搶精選禮遇

TOPick 將於連續8個星期準備一連串驚喜禮遇給會員兌換，逢星期五下午3點密切留意《ET Club會員積分計劃》限時搶禮遇! 立即下載「hket app」，成為會員睇文睇片儲積分「ET Point」換禮品喇！

限時搶禮遇日期 (逢星期五下午3點) 驚喜禮遇 2022年12月9日(下午3點) 總值超過 HK$1,500 2022年12月16日(下午3點) 總值超過 HK$1,000 2022年12月23日(下午3點) 總值超過 HK$3,000 2022年12月30日(下午3點) 待公佈 2023年1月6日(下午3點) 待公佈 2022年1月13日(下午3點) 待公佈 2022年1月20日(下午3點) 待公佈 2022年1月27日(下午3點) 待公佈

如何賺取積分「ET Point」：

- 下載HKET App並登記成為會員或登入現有帳戶

- 按右下角進入「我的」頁面並完成清單上的任務

- 累積足夠「ET Point」，進入「獎賞」專區兌換禮遇！

積分獎賞計劃只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】

條款及細則：

- 參加者須先成為香港經濟日報／TOPick會員，現有會員則不受影響。

- 參加者須同意接受香港經濟日報的私隱條款、服務條款及此活動之一切細則及條款。(https://www.hket.com/info/privacyPolicy.html)

- 年滿18歲並持有有效身份證明文件之人士，則可參與《ET Club會員積分計劃》。

- 《ET Club會員積分計劃》暫時只接受香港經濟日報流動應用程式 (App) 用戶參與，有關積分未能轉移到網站會籍上。

- 會員須於指定條件下參加並完成香港經濟日報流動應用程式內之指定任務 (須受有關之條款及細則約束)，即可賺取指定數目之 「ET Point」。每個任務只限派發 「ET Point」 一次，「ET Point」 將即時存入會員之帳戶。

- 每人只限登記一個會員帳戶及裝置參加《ET Club會員積分計劃》(包括領取及累積 「ET Point」、換領禮遇等)，換取禮遇時將需核對會員本人之個人資料。如發現任何人以同一裝置以多於一個帳戶參加《ET Club會員積分計劃》，或任何人以多於一個帳戶參加，香港經濟日報保留一切權利，包括有權即時取消該會員資格及取消並刪除其所有香港經濟日報/TOPick 會員帳戶、凍結該會員之重複或違規香港經濟日報/TOPick 會員帳戶、取消部份或所有已賺取的 「ET Point」 與兌換的禮遇及專享功能，而不會另行通知。

- 會員須提供電話號碼進行電話認證，以進行《ET Club會員積分計劃》禮遇換領申請。而電話號碼將永久跟隨同一註冊電郵之帳戶，有關的禮遇換領申請將於遞交翌日起計10 - 14個工作天內處理（不包括星期六、日以及公眾假期）。

- 您可於任何時間取消會籍，您可電郵 loyaltyprog_mce@hket.com 取消會籍；同時，您亦會喪失積分會籍戶口內餘下之積分及所有會員尊享優惠。為確保處理無誤，您必須提供有效之身份證明以供我們核實您的身份。

如發現會員以空號、假帳戶或重複登記會員帳戶參加，或以任何方式擾亂或操控遊戲 (例如一個會員帳戶內以多於一個身份參加《ET Club會員積分計劃》)，香港經濟日報有權取消有關人士的禮遇申請資格，以及凍結或刪除有關之香港經濟日報/TOPick 會員帳戶，而不會另行通知。

- 倘若我們在有合理理由相信以下情況發生時，我們可以任何形式在任何時間拒絕發出、撤回、取消或終止會籍，及／或取消會員資格, 會員並將無權享有任何形式的任何補償。我們亦有權向您索取及收回由於您違反這些條款及細則，或允許第三方違反這些條款及細則，而引致我們蒙受之損失及合理的費用。

a. 任何違反或企圖違反此會員計劃的條款及細冗

b. 任何濫用或企圖濫用會員計劃

c. 會員及／或任何第三方代表會員以任何以欺詐手段

d. 享用會員權利

- 任何與會員計劃並且涉及盜竊、不當行為、濫用或令人反感的行為或提供虛假的或具誤導性的資料的行為

- 會員賺取之所有 「ET Point」 均以香港經濟日報之伺服器接收時間為準。香港經濟日報不會因任何電子儀器或網路等技術問題，引致會員所寄出、登錄之資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識或損毁而獲補發 「ET Point」，會員亦不得異議。

- 會員於每年之1月1日至12月31日期間所累積的 「ET Point」，將有效至翌年6月30日 (即2021年1月1日至12月31日期間累積的 「ET Point」，會於2022年6月30日23時59分到期，如此類推)，逾期無效並會自動取消。

- 香港經濟日報流動應用程式，於「我的」頁面會員專區中「積分紀錄」會顯示 「ET Point」 積分紀錄。

- 當累積滿所需 「ET Point」 時，會員可到香港經濟日報流動應用程式內兌換禮遇及功能。所有禮遇均有有效日期，到期仍未被使用或換取之禮遇及功能將會失效；而已用作兌換獎賞之 「ET Point」，亦不會因禮遇及專享功能逾期失效而獲退回。所有禮遇數量有限，先到先得，換完即止，詳情請留意個別禮遇之條款及細則。

- 如禮品或禮遇未能滿足參加者個人喜好，敬請見諒。

- 「ET Point」 積分只屬於香港經濟日報/TOPick 會員本人，不得轉移及/或轉讓予其他會員，每位會員只能使用本人所賺得的 「ET Point」，不能以任何方式與他人合計或瓜分。

- 個別禮遇可能需要會員依指示填寫簡單個人資料 (系統將保留所選禮遇及專享功能10分鐘，逾時將需重新選擇禮遇及專享功能)，遞交表格後5 – 10個工作天內收到確認電子郵件通知有關詳情；請留意收件箱及垃圾郵件箱(Spam或Junk)，並根據電郵的指示換領禮遇或專享功能。而填寫之個人資料必須準確無誤，因未能聯絡或資料出錯令得獎者未能如期領取禮遇，香港經濟日報概不負責。詳情請參考個別禮遇之換領詳情。

- 所有換領之禮遇及專享功能一經確認兌換後，均不得退回或更換其他禮遇及專享功能，而 「ET Point」 亦不會退回。「ET Point」 並無金錢價值，不能以任何方式兌換現金。

- 有關禮遇及專享功能之使用條款、用後反應和服務品質，香港經濟日報概不負責。

- 禮品的使用條款須受供應商的相關條款所約束。香港經濟日報並非禮品的供應商。會員如對禮品有任何查詢或投訴，請直接與有關供應商聯絡。

- 在任何情況下，因閣下 登記註冊及參加《ET Club會員積分計劃》或使用閣下 的香港經濟日報/TOPick 會員帳戶而引起的任何直接、間接、附帶、相應或懲罰性損害，或任何利潤或收入損失之損害賠償，香港經濟日報將不會負上任何法律或其他責任，而閣下 亦不應要求我們就此承擔責任。

- 香港經濟日報保留權利隨時自行更改、撤回或終止所有計劃、獎賞、禮遇、條款及細則，而不會對會員作另行通知。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不得參與是次活動，以示公允。

- 活動相關的日期及時間均以香港時間及本公司的伺服器時間為準。

- 如有任何爭議，香港經濟日報保留最終決定權。

- 如有查詢，請電郵至 loyaltyprog_mce@hket.com