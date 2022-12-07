【思念亡夫】重回3600呎沙巴豪宅觸景生情　肥媽：呢度冇改變係老公唔係度

▲ 桃花依舊，人面全非。

肥媽（Maria Cordero）丈夫Rick兩年前因病離世，不過肥媽仍然難忘亡夫，日前她重回馬來西亞3600呎的複式豪宅沙巴豪宅處理事務，雖然因為疫情已經3年沒有回去，但仍然難免觸景生情，回想兩人的相處往事，肥媽沉重地說：「呢度咩都冇改變，係我老公唔係度。」

最新影片推介:



肥媽在自己的社交平台透露12月3日一個人飛往沙巴，她會在吉隆坡轉機到沙巴，此行目的是辦手續，所以留到12月9日就會離開，在等待轉機的途中，肥媽想起與丈夫時的往事，不禁哭了出來，她表示當時丈夫把呼吸機及藥物遺留在另一飛機上，已經在另一架飛機上的肥媽急到哭了出來，幸好有人將藥物趕及在起飛前送到，肥媽表示「出外要靠朋友」。雖然事件已經過去多年，不過仍然像昨天一樣，肥媽說：「咁就三年幾啦……三年幾啦，時間過得好快，好彩呢幾年有你哋陪住我渡過呢個難關。」更向粉絲表白：「其實你哋先係我至親至好的朋友。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

肥媽返到豪宅後，就拍片介紹內部裝修，她透露買入10年，而傢具都是從香港清水灣的舊居運到當地，認真環保！客飯廳非常闊落，飯廳有張可坐8人的大圓桌，其次在客廳就放置了三張大梳化，當中更有一條旋轉樓梯通往樓上睡房。不過肥媽最重視就是廚房，當中有一到接近四米高的櫥櫃牆，把家中的廚具都掛在上面，而這個設計是肥媽丈夫的傑作，而肥媽香港的家中同樣都是採用這個設計。

其後肥媽走出露台，當中有一個長方形泳池，而露台外面風景優美，肥媽表示前面不會再起樓，可以有永久開揚景色！不過桃花依舊，人面全非，此時肥媽開始思念亡夫，更表示重回舊地但心情麻麻：

呢度咩都冇改變，係我老公唔係度。

肥媽繼續講到當時她與丈夫打算把豪宅供完後，有空就來遊玩：

諗住同老公供完嚟玩，唔估到咁就行咗，多謝你呀老公，留番啲嘢畀我。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳