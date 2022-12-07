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【輕‧功】59歲逆齡龔慈恩神還原當年古裝look　被網民激讚與女兒林愷鈴似姊妹

娛樂 13:05 2022/12/07

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快「登六」的龔慈恩遠原年青時的古裝look。

近日TVB正播映倫理劇《輕‧功》，當中龔慈恩飾演退休武師洪十一的老婆繆妙，昨晚播映的第二集身患癌症的繆妙過身，之後龔慈恩以另一個身份再登場。

龔慈恩事隔11多年再擔任女主角，而愛女林愷鈴的處女劇《繩角》上周剛結局，母女輪住有劇分別在TVB、ViuTV推出，可說威水。

而59歲的龔姐凍齡有方，於首集以古裝扮相示人，完成不遜於當年，難怪被網民指她跟女兒似姊妹多一點。

【輕‧功】蔣祖曼入行廿年升呢TVB劇女一　21歲當繼母拒當直升機家長

龔慈恩跟大女林愷鈴。（取自instagram）

年齡不是問題

龔慈恩近年演出的劇集以配角為主，對上一次擔任女主角的劇為2011年港台的《對一屋住家人》。

至於今次《輕‧功》，她除神還原當年的古裝Look，龔慈恩於劇中向老公黎耀祥撒嬌，老夫老妻有不少甜蜜互動，雖然網民笑稱「頂唔順」，但估不到59歲的龔姐予人戀愛的感覺。

龔慈恩接受訪問時表示全靠拍檔黎耀祥的鼓勵，她才得以放開去演：「開始時對拍拖戲有點抗拒，祥哥叫我不要抗拒：『唔好以為年紀大啲就唔可以Sweet，睇吓我同祥嫂幾Sweet。』」

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與林愷鈴似姊妹

由於龔慈恩跟女兒輪住有新劇播出，引來網民於討論區上熱議，有人問道「龔慈恩定佢個女靚啲」，有網民即回應指「龔慈恩6章野都keep到無變」、「兩母女好似樣，阿女又乖，讀書又叻，做阿媽嘅梗係 寧願俾個女靚曬啦。」、「雖然Ashley好睇，但只能夠講，龔慈恩正啲。」

逆齡生長的龔慈恩不但沒有老態，身型沒有走樣外，皮膚依然白滑，跟林愷鈴似姊妹多過母女，龔慈恩表示一向注重保養，她坦言要凍齡其實不容易，不過她覺得現今女性30歲靚過20歲，40歲靚過30歲。她說：「現在沒有醜的女人，只有懶的女人，最重要勤力去保養自己下功夫。」

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【最美星二代】林愷鈴處女劇《繩角》演AK女友　Ashley音樂造詣高港大建築畢業

好媽媽龔慈恩

至於戲外的龔慈恩為一名好媽媽，子女年幼時，她陪他們上英文堂、朗誦班，又從旁提點指導。

林愷鈴現已22歲，媽媽通常很著緊女兒的終生幸福，龔姐認為幸福藍圖要靠自己拼湊出來：「他們由細至大，我都希望他們be a happy baby，但要明白並非純粹當刻的快樂，要放眼將來尋覓快樂生活，所以女兒自細已很有計劃，她明白自己想要甚麼。」

至於日後女兒的婚姻，龔姐具智慧地說：「將來找另一半，與其盲目說想她嫁得好，我反而會跟她分享自身失敗和成功經驗，希望她懂得經營人與人之間的關係，就才是幸福的泉源。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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