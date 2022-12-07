【食用安全】尖沙咀食麻辣鍋湯底突爆炸　女食客面部燙傷反遭店長威脅

▲ 港女吃麻辣鍋湯底突爆炸，面部燙傷反遭店長威脅：若報警需收餐費。

入冬是打邊爐好時機，但勿忽視食用安全！日前有女網民在尖沙咀一間餐廳打邊爐時，麻辣鍋湯底突然爆炸，令事主被熱油燙傷面部。店長事後回應更遭網民狠批是災難級！

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事主於Facebook群組「香港邊爐關注組」發文怒斥，表示自己在12月4日中午到位於尖沙咀的一間台式火鍋店用餐，該店舖主打每日限量供應「台灣麻辣火山鍋」，特色是店員在上菜時將酒精則倒入以冬瓜製作的「火山口」，並點燃酒精加熱，形成奪目的火焰效果。

根據事主描述，當日鍋底上枱後，員工就在火山洞口加入酒精液體後點火，火焰消失後，員工再加入麻辣油於洞口。過程中，事主未有在鍋裡加入任何食物及水，或攪拌鍋底。大約10分鐘左右，火山鍋突然爆炸，湯底直衝上天花板，辣油更將事主由頭到腳掩蓋，嚇得事主奔出走廊大叫：「個鍋爆炸呀！」

從事主公開的事發影片可見，座位上方的天花板被濺上辣湯，餐桌及座椅上也被濺上大量辣湯，而事主放在座椅上的名牌手袋也一並遭殃。同時，事主全身都有被辣油濺到的痕跡，包括臉上、衣服及波鞋。

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面部燙傷 反遭店長威脅勿報警

事主被辣湯潑灑全身後，感到明顯不適：

眼睛及面部均得到火山漿洗禮，眼睛面部開始出現刺痛感，左眼視力亦有點朦糊。

不過，食客受傷，店家第一時間不僅沒有慰問，反而更緊張生意算盤。據事主指出，店長在拍下意外畫面後致電經理，再指經理表示會賠償清潔費。但如果事主選擇報警，就不會獲得賠償，需要付餐費。不過，事主為保障自己，未有理會店家無理要求，仍選擇報警並入院觀察；而醫生診斷她為面部燙傷。

最後，事主憤怒表示：

其實袋嗰啲都需要賠償。但賠償並不重要亦不需要了；受傷如果係小朋友，老人家，後果不堪設想。

網民怒轟餐廳處理手法

事件爆出後，大批網民怒轟餐廳在意外後不僅沒有道歉慰問，反而仍只顧向受害者收取餐費，極不道德。及後，事主在帖文留言更新，指收到餐廳聯絡道歉及安排賠償，但懷疑店家只是在輿論壓力下做出的補救，意義不大；甚至指店家在她不知情的情況下，安排了和解日期。

而涉事餐廳亦於事發2日後，在Facebook專頁發佈道歉啟示，表示已與事主充分溝通並做出補償。餐廳已停售涉事產品，並會在日後加強員工培訓，確保同類事件不再發生。不過，網民似乎並不領情，仍在餐廳專頁留下大量負評。

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責任編輯：羅嘉欣