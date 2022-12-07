【東張西望】誤用除草劑炒飯5條人命換一間屋　遺孤屋主40年後驚揭單位屬僭建

▲ 遺孤屋主40年後驚揭單位屬僭建。

電視節目《東張西望》昨日(6日)便分享了一宗於1973年發生的香港家庭慘劇，當時一名梅窩村民誤把除草劑當豉油炒飯，結果一家9口中有5人死亡，由於事件十分轟動，4名遺孤事發後得到各界幫助，買下了一村屋居住。惟事隔40多年，其中一名已長大成人的遺孤於整理物業資料時，卻發現所住物業原來屬僭建，隨時要清拆，於是於節目中作出控訴。

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60歲的帶哥回憶當年的悲劇時指父親誤將除草劑當豉油炒飯，結果5名親人飯後大感不適，需緊急送長沙醫院救治，豈料由於醫院當時設備簡陋，欠缺洗胃機器，令雙親及3個兄妹最終未能即時得到妥當治療，儘管三天後轉院到瑪麗醫院，惟家人們最終仍不幸死亡。事故發生時，帶哥無奈地指自己想像不到父親的一次不慎，便與親人們天人永隔。

差唔多過年要大掃除，平時啲油鹽係放喺窗邊，但係嗰日全部放晒喺枱，下午我爸爸炒飯，唔知道拎殺蟲水做豉油去炒飯。

幸存的帶哥4兄妹則因為當時外出而避過一劫，由於各界當時十分同情他們一家的遭遇，在各界善長接濟下，他們不久亦透過鄉事委員會主席協助下購買村屋居住。而事隔多年，各成家的4兄妹，至今只剩下帶哥一人仍居於上址。

時光飛逝，4兄妹逐漸長大搬離村屋，只剩下帶哥一人，而帶哥因為快要退休，所以3年前突然心血來潮重新查核業權。帶哥驚揭單位原來屬僭建，懷疑當年協助其兄妹的鄉事委員會騙財，亦擔心因為僭建而需要清拆，致家人神主牌流離失所，不得安寧。帶哥其後更指曾到鄉事委員會翻查有關資料時，卻再意外發現當時的文件已無記錄，亦不知如何追討。

《東張西望》其後協助帶哥向大律師陸偉雄查詢時，對方卻表示了解政府的公函已經表明對單位僭建採取容忍，屋主可以住到百年歸老，也可以轉讓給直屬親屬，建議帶哥不要再追究。

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責任編輯：羅嘉欣