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【女警盜竊】涉偷5,670元帽子被控　停職女警否認盜竊擬傳召精神科醫生

社會 12:39 2022/12/07

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被告劉潔兒。（梁錦麟攝）

已停職的49歲女警涉於尖沙嘴某商場的時裝店內偷竊1頂價值5,670元的帽子，因而被控盜竊罪，今（7日）於九龍城裁判法院再訊。女警否認控罪，控方將傳召3名證人，並會依賴閉路電視片段。辯方指被告將延聘外籍大律師代表，至少傳召2名精神科醫生及心理醫生作為專家證人，案件押後至2023年1月4日先作審前覆核。

被告劉潔兒（49歲）被控於2022年5月21日，在尖沙嘴彌敦道國際廣場（iSQUARE）UG層6號舖TWIST偷竊1頂價值5,670元黑色帽。

辯方指，審訊時預料將傳召多於1名精神科醫生作供。署理主任裁判官黃雅茵質疑為何需要2名精神科醫生，須因應3名醫生日程安排審期並不容易，而被告尚未約見醫生檢查，遂押後至2023年1月4日先作審前覆核。

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記者：陳曉欣

盜竊罪 時裝服飾 商場 iSQUARE 九龍城

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