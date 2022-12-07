【樂壇新人】與周國賢首度合作拍廣告　CY+張蔓莎期待與前輩音樂合作

▲ 陳澤言（CY）與張蔓莎、周國賢一同拍廣告！

Deliveroo找來新世代歌手CY陳宗澤和張蔓莎（Sabrina）合作，兩人早前都有在各大活動場合上碰過面，但就未曾試過單獨合作，希望透過今次廣告擦出不一樣的新火花。

今次除在街頭拍攝外，更特意上開篷電車拍下特別的一幕，講到電車是否有種浪漫感時，CY大讚拍檔：「只要有阿莎在，整件事就會變得相當浪漫。」

張蔓莎和應有CY同樣浪漫，但她反指：「不過我鍾意一大班朋友，如果電車上只得兩個人好像有點美中不足，同成班朋友在開篷電車玩，一齊對街上嘅朋友報佳音，先夠氣氛、熱鬧。」

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CY邀周國賢合作玩音樂

拍攝當日除了有CY和張蔓莎外，更邀請到周國賢，兩人分別都是首次跟他合作，CY更興奮講到自己厚着面皮邀請周國賢一齊合作玩音樂，他說：「第一次近距離接觸，感覺到他超級友善，完全零架子，覺得大家年紀相差不遠，好年輕。我有跟他說很喜歡《時空》，希望接下來有機會可以合作。」

張蔓莎同樣希望跟周國賢合作，她說：「本身都識周國賢亦好鍾意他的歌，好欣賞他，一直都超級期待可以在音樂上合作，完全想像不到第一次合作竟然係拍美食廣告。」

▲ 張蔓莎、周國賢（發相）

張蔓莎捱餓拍攝

今次拍攝對二人來說各有難度，CY說：「拍攝受天雨影響，導致有好多挑戰。」反觀張蔓莎就另有難題，她笑言：「最難是拿着雞脾要忍着不吃，拍攝到後段已經非常肚餓，真係好想食。」

不過一旁的CY表示自己沒有理會，一早食了落肚。講起街頭表演時，CY回想自己過往在尖沙嘴海傍表演時仍是素人，完全沒有人理會，不過他感恩地說：「現在感受到大家的熱情，感到好窩心。」

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期待聖誕佳節

至於聖誕節快將到來，CY率先預告會跟家人和朋友度過，他指：「當然阿莎會係其中一份子。」張蔓莎興奮地講到自己熱愛聖誕節及熱鬧，她：「我超鍾意派對，更期待交換雞肋禮物，睇下邊個準備的禮物最廢，有人真係會買一包米來交換禮物，曾經有朋友收過『小心地滑』的路牌，非常搞笑。」

CY自爆收過最無厘頭的禮物是用名店購物紙袋裝着一對着到已經穿窿的襪，不過張蔓莎反指送禮者相當有創意，許願自己會收到有創意的禮物。

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