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【冬日穿搭】秋冬必入手名牌長靴推介　告別臃腫修飾腿型增添女人味

休閒消費 17:19 2022/12/07

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

即睇８大名牌長靴推介，今個秋冬不能沒有它！

作為經典百搭時尚單品之一的長靴，每逢冬季都會在頻頻出現在一眾街頭潮人、歐美明星的相片中。TOPick為大家推介8款值得入手、顯瘦又保暖的名牌長靴，今個冬天不能錯過它!

最新影片推介

Diesel D-Yucca Otk 約HK$3,665

Diesel D-Yucca Otk。(圖片來源:Diesel 官網)

牛仔布過膝靴採用尖頭和細高跟設計，鞋面採用經過處理的彈力牛仔布製成。加上貼身鞋筒設計並飾有不對稱接縫，同時配有側拉鍊，既修飾腳形又方便穿著。

Acne Studios皮革壓花高跟靴 HK$8,500

如果想穿得更有個性，不想太深色的話，不妨考慮這對粉紅色壓紋鱷魚皮高跟靴。靴上有壓花飾面，尖頭鞋跟位置充滿細節感，可以點綴整體造型。

    點擊圖片放大
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Chanel HIGH BOOTS HK$ 9,500

由防水橡膠製成，在2022秋冬秀場亮相的過膝雨靴。全黑長靴配上最具辨識度的雙C Logo，可以說是史上最時髦的雨靴。另有米色、深米色可選，款式百搭時尚，亦相當容易駕馭。

Stella McCartney及膝牛仔靴 HK$10,800

牛仔長靴以零殺戮為理念，採用奢華柔軟而逼真的彈力Alter Mat純素材料替代動物動物皮革。以同色調配色明線配上古巴式鞋跟設計，華麗且獨特。

Fendi Cut High-heeled blue FF chenille boots HK$13,200

Fendi Cut High-heeled blue FF chenille boots。(圖片來源:Fendi 官網)

丹寧單品的熱潮又再度歸來，Fendi直筒靴上印有藍色和黑色提花的經典FF Logo，鞋跟鑲嵌 FF 圖案，配上方頭長方形靴子，十分時髦。

Miu Miu漆皮長靴 HK$13,500

長靴採用對比鮮明的色調，黑色漆皮鞋身併上白色漆皮鞋頭設計，搭帶綴有鈕扣，呼應60年代的造型。鞋踭有65毫米高，無痛增高之餘，亦可輕鬆打造纖長美腿。

    點擊圖片放大
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Celine小牛皮CLAUDE皮靴HK$15,500

皮靴以100%小牛皮所製，配上皮革鞋墊，十分保暖。而且粗鞋跟有85毫米高，有增高顯瘦及修飾腿型效果。黝黑色的皮靴上飾有CELINE TRIOMPHE金屬標誌，簡單又時尚，任何身形都可輕易駕馭。

Prada拋光皮革及再生尼龍長靴 HK$15,900

Prada拋光皮革及再生尼龍長靴。(圖片來源:Prada官網)

36厘米高的綁帶長靴，糅合不同素材而成。皮革襯裡，鞋面選用再生尼龍物料，並且配以搪瓷金屬三角形標誌及聚酯纖維鞋帶，鞋舌飾以壓印橡膠標誌，而鞋頭蓋剛採用拋光皮革。各個位置形成強烈對比，適合中性或型格風打扮的女士。

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責任編緝：張懿慧

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