【搶人才】孫玉菡：不考慮為所有來港發展人才提供財政和住屋誘因

▲ 孫玉菡指，不考慮為所有來港發展的人才提供財政誘因和租房補貼等措施。（曾耀輝攝）

勞工及福利局局長孫玉菡表示，會善用網上渠道，設計客製化資訊為不同背景經驗人才發放資訊，不過，他透露，不考慮為所有人才提供財政誘因和住屋補貼。

「搶人才」是施政報告重點之一。早前中國著名結構生物學家、美國科學院院士顏寧早前宣布將辭去美國大學的教職，回國擔任深圳醫學科學院的創始院長，有指香港的一些大學也曾力邀該名結構生物學家加盟，但終告失敗。今日立法會上，選委會立法會議員李浩然質疑政府在搶人才方面沒有具體的措施。

孫玉菡回應質詢時表示，會因應不同目標的人才群組、背景、專業經驗及所在地，提出相應的宣傳和招攬策略，並會通過不同的渠道招攬他們，例如，透過內地和海外人士慣用的網絡平台、社交媒體、電子通訊等接觸未設立經貿辦的目標群組，因其背景和經驗發放資訊。

孫玉菡續指，不考慮為所有來港發展的人才提供財政誘因和租房補貼等措施，但相信香港固有優勢和機遇仍有相當的吸引力。

不過有議員表示，香港以前金融有優勢不代表創科也有優勢，質疑為何引進人才措施有前設條件。孫玉菡則沒有正面回應，但指，搶人才措施已清晰列明要求。

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記者：關景騰