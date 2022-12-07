【奪命惡菌】英爆猩紅熱9學童染甲型鏈球菌亡　家長恐慌促提早放聖誕假【附解說】

▲ 英國數月內，有多達9名12歲以下學童，感染甲型鏈球菌死亡。

踏入冬季，加上今年有「兒童免疫債」問題顯現，很多細菌病毒肆虐襲擊小朋友。英國近月爆發甲型鏈球菌引發不少猩紅熱個案，數月內，至今已令9名學童感染甲型鏈球菌亡，由於一般藉由飛沫或接觸傳染，加上沒有疫苗可以預防猩紅熱，有英國家長促提早放聖誕假，不讓小朋友回校上課，免受感染。

9名兒童染甲型鏈球菌亡

據英國《獨立報》（The Independent）及其他英媒報道，英國近幾星期確認有9名兒童死於甲型鏈球菌/ A型鏈球菌（Group A streptococcus，GAS），英國衛生安全局（UKHSA）已確認感染人數有所增加，雖然絕大多數感染者病徵相對較輕，但亦出現重症及死亡個案，英國衛生安全局發布警告。

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英國衛生安全局指出感染甲型鏈球菌引致的猩紅熱及入侵性甲型鏈球菌疾病，較出現新冠疫情前的同期高出2至3倍，在11月14日至20日的一星期內，錄得851宗猩紅熱個案，高於往日同期平均186宗。

截至今日，英媒報道證實有9名12歲以下的學童感染甲型鏈球菌亡，當中包括4歲男孩 Ibrahim，他在英國High Wycombe（海威科姆）入讀Oakridge School and Nursery學校兼托兒所，不幸在11月18日因感染甲型鏈球菌亡後死於心臟驟停，其媽媽指兒子善良、笑容滿面、喜歡探索及很喜歡上學，對於兒子離世大感心痛，沒有任何人可取代愛兒，家人希望在學校裡建立紀念處。

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另一名死者是7歲女童Hanna，她於上月24日因輕微咳嗽放學回家，到當天晚上咳嗽變嚴重，翌日早上其父親帶她看醫生，醫生給她開了類固醇，然而當天晚約8點Hanna已經不動，即在25日不幸去世，家人無法接受女兒因感染甲型鏈球菌突然死去。

出現草莓舌與紅疹是病徵

英國衛生安全局指出甲型鏈球菌指雖然可引發發燒、化膿性扁桃腺炎、嘔吐，以及草莓舌等猩紅熱症狀，通常是輕症，但保持警惕非常重要，因為在非常罕見的情況下，它會變得嚴重及需要緊急治療。如果家長發現孩子出現發燒、喉嚨痛、草莓舌、身體出現砂紙般粗糙紅疹等，需盡快求醫。

據悉，事件引起英國家長擔憂，猩紅熱在小朋友之間傳開去，部分家長計劃不讓小朋友回校上課，又或促校方提早放聖誕假，減少學生在校的時間，以減低感染風險。

猩紅熱主要影響10歲以下兒童

本港衛生防護中心指出，甲型鏈球菌會引致猩紅熱，主要影響10歲以下兒童，可透過呼吸、或直接與受感染的呼吸系統分泌物接觸而感染。猩紅熱患者有時亦會出現併發症，包括中耳炎、咽喉膿腫 、肺炎 、敗血病、腦膜炎，以及較罕見的中毒性休克綜合症。

猩紅熱由甲型鏈球菌引致，兒科專科醫生唐繼昇指出，猩紅熱其中病癥是舌頭表面出現草莓般的紅色外觀，及身體和頸部出現砂紙般紅疹，他直言部分家長有一個大錯覺，以為有齊以上病徵才是猩紅熱，因此抗拒求醫及服食抗生素。他呼籲家長不要自行判斷子女病情，這是非常危險，應及早求醫，否則紅疹大多在一星期內消退，繼而指尖及腳趾的皮膚會脫皮，「這時猩紅熱的毒素其實已到擴散至心臟。」他又指，猩紅熱防不勝防，沒有預防疫苗，很多人包括健康者的鼻腔內都帶有此菌，但沒有發病，至抵抗力弱時發病就會傳染，需要及早服用抗生素。

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責任編輯︰顏紫燕