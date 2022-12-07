【最貴離婚】SK集團會長認外遇兼有私生女　前妻獲分4億財產成韓史上最貴離婚案

▲ SK集團會長崔泰源須付4億港元財產。

南韓第三大財閥「SK集團」會長崔泰源，與前總統盧泰愚長女盧素英長達5年的離婚訴訟，近日一審判決終於出爐。崔泰源需向前妻支付665億韓元（約3.9億港元），及1億韓元（約59萬港元）精神損害賠償金，為當地所有離婚訴訟中，財產分配金額最高的判決。崔泰源曾於2015年坦承有外遇及育有6歲私生女，並在2017年提出離婚卻遭盧素英反對，直至2019年盧素英提起反訴，兩人正式結束逾30年婚姻。

據韓國媒體報道，崔泰源和盧素英在美國芝加哥留學時相識交往，1988年於原總統府青瓦臺舉行婚禮，兩人婚後育有2女1子。大女畢業於美國芝加哥大學經濟學系；二女完成北京大學的學業後自願服役，擔任海軍將校；細仔則從小患有糖尿病。

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然而，在2015年，崔泰源向媒體公開表示，因雙方性格不合將與盧素英離婚，並承認自己與另一名女子同居，育有6歲的婚外子女。崔泰源在2017年7月向法院提出離婚調解申請，但調解未果，之後崔泰源提出離婚訴訟。盧素英雖然早知丈夫外遇，但為了維護家庭尊嚴，選擇隱忍，並一直反對離婚。

▲ 兩人在1988年結婚。（影片截圖）

前妻索逾1兆財產

直至2019年12月，盧素英才改變立場提出反訴，要求崔泰源支付精神損害賠償金3億韓元，及其持有的SK控股公司股份的42.29%，換算價值相當於1兆3600億韓元（約80億港元）。崔泰源持有的SK控股股份為1,297萬多股，佔公司股份總額的17.5%。盧素英還申請了臨時禁令，以防止前夫在離婚和財產分割訴訟完成之前處置股票。

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不過，崔泰源在法庭上表示，目前持有的SK集團股份，為先前從已故父親、前會長崔鍾賢所獲贈與、繼承的SK集團分公司持股，原則上並不屬於離婚財產分配對象。法庭亦認同，崔泰源的SK集團持股屬於特有財產。

首爾家庭法院家事合議2部在12月6日針對崔泰源、盧素英兩人的離婚財產分配訴訟進行一審判決。崔泰源須向盧素英支付665億韓元（約3.9億港元），並支付精神損失賠償金1億韓元（約59萬港元）。

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責任編輯︰王明芳