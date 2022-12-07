【外國人妻】譜異國戀娶意大利美女生兩子　平庸男變人生贏家父母大讚新抱

▲ 有平庸男娶得意大利美女，變人生大贏家。

異國夫妻面對語言及文化挑戰，要維繫婚姻更不容易。內地一名平庸男子原本生活平凡，無樣、無錢也沒有事業，可是卻娶得一位意大利美女。他們婚後生兩子，妻子更獲家人盛讚，家庭生活幸福美滿，令不少網民羨慕。

據《廣西新聞》報道，來自廣西南寧的農生滲早年到廣東打工，直至2018年已在當地工作12年，曾做過工廠工人及保安，後來成為了一位攝影師。當時大學畢業的意大利年輕女子Khezia Cosani由南非到廣州學中文，遇上同齡的農生滲，二人漸漸發展成情侶關係，更在8個月後決定結婚，婚後誕下兩個兒子。

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投入農村生活做家事

農生滲出身於農村家庭，2018年年底，她首次帶Khezia回到南寧市馬山縣的老家，與親友見面。今年10月中旬，他再帶著妻兒回鄉，由於疫情及工作關係，他們已兩年沒回去。以為意大利人妻在中國農村會顯得格格不入？事實正好相反，Khezia很投入農村生活，跟村民打成一片，也跟其他婦女一樣做農活及家務，而且手勢熟練。

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娶得嬌妻的農生滲指，農村男子不夠帥，也沒有多少錢，只能用行動去感動妻子。Khezia卻覺得丈夫很帥，雖然個子小，但為人風趣又貼心，而且很願意付出，坦言「我真的很喜歡他」。Khezia的家人對於她要嫁到中國持開放態度，她憶述家人說，只要她高興又愛他，結婚是可以的，他們只要求對方是好男人。

老爺盛讚外國新抱好

Khezia指她家在南非和意大利都各有一個農場，種粟米和小麥，自言也是一位農民。她從不嫌棄農村生活，喜歡帶孩子跟其他小朋友一起玩耍，直言「我好愛這裡」。而且她鍾情中國菜，尤其喜歡雞肉、牛肉和蔬菜。

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農生滲的親友曾擔心這段異國婚姻，當接觸了溫柔和善的Khezia後，對她另眼相看，Khezia也盡力用她不太流利的普通話跟他們溝通。農生滲的父母對這位外國新抱讚不絕口，老爺稱，Khezia既愛老人也愛小孩，是一個很好的女生，也是很好的新抱。Khezia提及，農生滲的姊姊總是謝謝她成為他們家的一員，令她也感動起來。

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責任編輯︰王明芳