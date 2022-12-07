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【人手短缺】孫玉菡：現正開展12殘疾院舍項目　料5年增約1800住宿服務名額

社會 13:19 2022/12/07

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勞工及福利局局長 孫玉菡。(曾耀輝攝)

為紓緩安老院及殘疾人士院舍的人手短缺，政府會於明年推出特別計劃，適度容許該等院舍輸入外地勞工擔任院舍護理員。勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，政府已開展12個殘疾人士院舍發展項目，預計在2022至23至2026至27年間可新增約1,800個住宿服務名額，以回應殘疾人士對住宿服務的殷切需要。

立法會議員廖長江在會議上提出現時有部分類別的資助殘疾人士院舍宿位的輪候時間長達超過10年，政府會否針對性地為該等院舍增加人手。孫玉菡指，為回應殘疾人士對住宿服務的殷切需求，政府現正開展12個殘疾人士院舍發展項目，預計在2022至2023年度至2026至2027年度可新增約1800個住宿服務名額。社署亦計劃透過「私營殘疾人士院舍買位計劃」在2022至2023年度至2023至2024年度增購296個宿位。社署在邀請服務營辦者營辦殘疾人士住宿服務時，會按照服務名額的相應估計人手編制計算資助服務的資助額。

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責任編輯：余思嵐

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