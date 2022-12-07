【樂園揭秘】擲彩虹唔中都當你中？　冒險樂園前員工大爆中獎秘密

▲ 有冒險樂園前員工大爆擲彩虹的秘密。

美國冒險樂園屹立香港多年，成為很多香港家庭最愛的遊樂園之一，家長會帶仔女擲彩虹、玩機動遊戲，長輩就最鍾意玩推幣機。究竟擲彩虹真的會有人中藍色大獎？哪部推銀機最易中？想入去工作幾錢人工？有冒險樂園前員工在網上爆料，揭開鮮為人知的秘密。

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有冒險樂園前員工在「連登討論區」開帖文回答網民問題，很多人認為擲彩虹猶如「掟錢落海」，其實有沒有技巧？能否透過訓練來增加準繩度？樓主指曾見過不少高手，當然有更多是靠運氣，掟幾十個幣總會有個中。

但要成為掟彩虹高手，恐怕要交很多學費。

樓主解釋，高手通常會在同一場地不斷玩，因為「每個場個地滑度唔一樣，有啲滑啲，有啲冇咁滑。所以你適應咗一個場，玩慣成日中，去咗第二個場係另一回事。」樓主見過有客人的確狂中大獎二獎，但有網民質疑彩虹藍色大奬是否都市傳說？一日有幾多人中？樓主表示，平日每天平均有0至3人中獎，而六、日可能高達5至10人中獎。有網民憶起一名「高高瘦瘦阿叔」擲彩虹高手不斷中獎，「佢應該唔自在啲獎品，純粹係好有錢。」

▲ 擲彩虹是冒險樂園最受歡迎遊戲之一。（文子健攝）

不過，員工們最難頂有長者客亂鬧人，明明一看就知完全擲不中，但該長者堅稱中獎，「跟住話我係咪盲咗，大大聲叫過主任嚟，個主任嚟到咪照話唔中，佢仲鬧咪影俾佢睇。」樓主坦言，有時對客人擲彩虹都會持主觀態度，並對長期擲不中的客人有同情心。

有時唔中當你中，例如你如果6-7次都唔中，我睇到唔中都會話你中。主任喺我隔離就揸正嚟做。

「六人機」出票性價比最高

另外，網民關心哪一種機台出最多票，即「性價比」最高，以換領心水禮物。樓主明言「推銀一定係最合乎成本效益」，亦即是「六人機」，但他提到六人機「每個位置的設定不同，因此Payout也會不同。」

網民表示，想不到冒險樂園至今屹立不倒，仍有很多分店，哪一個機台最帶挈樂園賺錢？樓主估計擲彩虹和推銀機都好賺錢，但不肯定哪一個才是賺錢王。樓主又利申自己在樂園做兼職，時薪只有$41，而有另一員工也曾在連登發文稱自己時薪$44，引起不少前員工討論，稱這家公司的時薪公價是$40至47，視乎分店而定，黃埔店才有5字頭。

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責任編輯︰王明芳