【身形發福】亞姐出身曾演多部三級片　艷星張睿羚久休露面略發福

亞洲小姐出身的張睿羚，過去曾參演多部港產三級片，最為人所知的相信便是《晚9朝5》。淡出影壇多年，久未露面的她，近日有份拍攝慈善機構「榕光社」的宣傳短片，片中可見她身形略為發福。

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現年50歲的張睿羚最近在社交平台分享，早前參與慈善機構「榕光社」宣傳短片的拍攝，短片由鮑起靜擔任主角，郭富城更在片尾客串登場。

而張睿羚在片中飾演安老院舍的護士，與以前相比，五官、樣貌變化不大，但身形略為發福。她又說「實在感恩能夠與一班前辈和新晋，以及很久很久沒見的行內朋友們，一齊参與慈善服務」。

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張睿羚於1989年以「張敏儀」之名參加亞洲小姐競選，當時17歲的她未能拿下名次，同届三甲為翁虹、萬綺雯及趙靜儀，最上鏡小姐由伍詠薇奪得。

1993年，她出演首部電影《赤裸狂奔》並擔任女主角。次年，她參與電影《晚9朝5》，戲中與陳豪有情慾場面，她亦憑此片獲得《第31屆金馬獎》最佳女配角提名。不過她在2009年拍攝電影《復仇》後，便淡出影壇，轉行從商。

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責任編輯：羅嘉欣