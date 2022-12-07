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【語出驚人】吳若希爆在大台工作要倒貼　Jinny重提當年菊梓喬奪獎大笑原因

娛樂 13:46 2022/12/07

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

吳若希真係好敢言！

歌手吳若希（Jinny）在本月11日舉行其入行12年首個個人演唱會，近日她落力接受訪問宣傳，希望歌迷多多支持。

近日她接受DJ艾力的網上節目訪問，問到Jinny是否開心重要過一切？向來敢言Jinny秒答︰「係呀，你估喺TVB做嘢係為錢咩？全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦，仲要倒貼呀！」

【生仔大計】與老公撐枱腳慶祝結婚5周年　吳若希落閘決不再生：結紮咗先

吳若希語出驚人。（影片截圖）

大爆在TVB工作要倒貼

艾力一臉震驚︰「你咁講得唔得？呢係條片出街後會唔會被雪藏？你嘅演藝生命就咁玩完，今次變成吳若希封咪演唱會。」

隨後Jinny還笑着表示：「咁記住嚟12月11日吳若希告別演唱會啦。」

最新影片推介：王詠珩專訪

重提當年Hana奪獎大笑一事

入行以來Jinny面對過無數是非，當中不得不提就是在2018年度勁歌金曲頒獎禮，與她同屬星夢的菊梓喬（Hana）奪得「最受歡迎女歌星」獎時，Jinny在旁瘋狂笑足13秒，片段一度被瘋傳，此後二人更不時傳為爭「一姐」之位出鬥到你死我活。

對於此事，Jinny直言沒有怪過TVB沒給她這個獎，更指當時大笑並非針對Hana︰「開心嘅原因唔係因為佢攞，而真係唔好係我攞，邊個攞都唔係重點，只要不是我攞就得！（點解咁唔想攞？）我試過攞其他大獎，我知道攞完之後嘅壓力，咁多年我唱歌係為咗開心，如果攞完唔開心，攞嚟做咩？我寧願做啲令自己開心嘅歌，最後有冇獎，真係無所謂。」

當年短片被瘋傳。

懶理haters做自己

另外，面對網上一些負面抨擊時，Jinny直指現時看得開，懶理haters做自己，更指全因有一個粉絲的言論而令其醒覺。

她表示：「以前我會覆haters，真係有一次我有個支持咗好耐嘅粉絲在我每天的帖文都會留言，有日佢見到我覆咗個hater，就問我點解咁鍾意覆haters，我哋咁支持你，日日留言，你都唔覆我，嗰刻開始我就覺得係喎，感到心痛，亦由嗰日開始再冇覆過haters。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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