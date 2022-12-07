【大學科研】理大初創結合雙專利技術推新近視防控鏡片    非入侵性更方便舒適

▲ 理大初創推出全新近視防控鏡片利用理大雙專利技術有效減慢兒童近視增長。(梁偉榮攝)

由香港理工大學支持的初創企業視覺科技有限公司，成功結合了「光學多環近視離焦」及「超精密納米多環加工技術」兩項理大專利發明，自主研發出辦新的「納米多環離焦」近視防控鏡片，提供更方便、非侵入性的方式減慢近視增長，新技術令兒童及青少年仿如配戴一般眼鏡，產品在將在本月推出。

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理大眼科視光學院訪問講座教授、視覺科技創辦人杜嗣河指，亞洲地區近視率逾8成，他認為近視問題不容忽視，深近視不但影響視力，更可能引發嚴重的眼科疾病，故控制兒童近視加深的速度尤其重要。

理大早前成功研發「光學多環近視離焦」技術，透過在視網膜上產生清晰的影像，同時在視網膜前方產生另一個離焦或模糊影像，不但為兒童提供清晰的視野，亦能有效減慢兒童的近視加深速度達60%。

杜嗣河表示，「光學多環近視離焦」已在2018年成在軟性隱形眼鏡應用，而全新推出的「納米多環離焦」近視防控鏡片結合了「光學多環近視離焦」及「超精密納米多環加工技術」，成功將「光學多環近視離焦」技術應用於近視防控鏡片生產，提供非侵入性的設計，提升了視覺的穩定性及舒適度。

理大工業及系統工程學系教授、超精密加工技術國家重點實驗室（香港理工大學）主任張志輝指，要令「光學多環近視離焦」技術應用於鏡片上，需要超精密加工及精密測量技術，「令到啲環肉眼睇唔到，如果睇到就會影響視力。」

視覺科技技術總監梁子文指，新產品針對6至18歲發育中的兒童及青少年，1000度近視及400度散光以下的兒童都適用，計劃今個月在香港及中國推出，價格與一般近視防控鏡片相若，大概3000至4000元一副。

至於近視防控效果，梁子文指效果或比應用在隱形眼鏡更好，未來會進行臨床試驗。被問到眾多款近視防控產品該如何選擇，他稱應選擇一個「啱嘅視光師」，因為不同人有不同的需求，「隱形眼鏡做唔到散光，有散光嘅咪可以選擇實體鏡片。」

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記者：李榮忠