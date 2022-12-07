【大學科研】理大初創結合雙專利技術推新近視防控鏡片 非入侵性更方便舒適
由香港理工大學支持的初創企業視覺科技有限公司，成功結合了「光學多環近視離焦」及「超精密納米多環加工技術」兩項理大專利發明，自主研發出辦新的「納米多環離焦」近視防控鏡片，提供更方便、非侵入性的方式減慢近視增長，新技術令兒童及青少年仿如配戴一般眼鏡，產品在將在本月推出。
理大眼科視光學院訪問講座教授、視覺科技創辦人杜嗣河指，亞洲地區近視率逾8成，他認為近視問題不容忽視，深近視不但影響視力，更可能引發嚴重的眼科疾病，故控制兒童近視加深的速度尤其重要。
理大早前成功研發「光學多環近視離焦」技術，透過在視網膜上產生清晰的影像，同時在視網膜前方產生另一個離焦或模糊影像，不但為兒童提供清晰的視野，亦能有效減慢兒童的近視加深速度達60%。
杜嗣河表示，「光學多環近視離焦」已在2018年成在軟性隱形眼鏡應用，而全新推出的「納米多環離焦」近視防控鏡片結合了「光學多環近視離焦」及「超精密納米多環加工技術」，成功將「光學多環近視離焦」技術應用於近視防控鏡片生產，提供非侵入性的設計，提升了視覺的穩定性及舒適度。
理大工業及系統工程學系教授、超精密加工技術國家重點實驗室（香港理工大學）主任張志輝指，要令「光學多環近視離焦」技術應用於鏡片上，需要超精密加工及精密測量技術，「令到啲環肉眼睇唔到，如果睇到就會影響視力。」
視覺科技技術總監梁子文指，新產品針對6至18歲發育中的兒童及青少年，1000度近視及400度散光以下的兒童都適用，計劃今個月在香港及中國推出，價格與一般近視防控鏡片相若，大概3000至4000元一副。
至於近視防控效果，梁子文指效果或比應用在隱形眼鏡更好，未來會進行臨床試驗。被問到眾多款近視防控產品該如何選擇，他稱應選擇一個「啱嘅視光師」，因為不同人有不同的需求，「隱形眼鏡做唔到散光，有散光嘅咪可以選擇實體鏡片。」
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記者：李榮忠