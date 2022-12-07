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【海洋公園業績】2021/22年度公司盈利按年增65%　資產蝕18億強調不影響現金流

社會 13:33 2022/12/07

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2021/22年度公司收入按年增65%，惟蝕18億公司強調不影響現金流。（資料圖片）

本港新冠疫情穩定，帶動主題樂園入場人次及收入上升。海洋公園2021/22財政年度的入場人次錄140萬人次，海洋公園收入按年上升15.6%，連同海洋公園及水上樂園的收入，海洋公園公司賺4.362億港元，按年增加65%，惟錄得約18億虧損，公司解釋受到資產減值影響，虧損只於賬面值反映，並不影響現金流，強調公司現時財政儲備充裕。

海洋公園公司今天（7日）發表業績。截至2022年6月30日，海洋公園錄得140萬入場人次，與上一財政年度相若。截至財政年度完結，開幕不足一年的水上樂園，共吸引20萬入場人次。 在政府防疫指引下，海洋公園及水上樂園須分別暫停開放105日及128日，海洋公園收入按年上升15.6%，公司整體收入按年上升38.5%，而人均收入亦增加21.2%。

此外，計及政府年度對公司的資助，公司錄得4.362億港元的經營盈餘。 公司在2021至2022財政年度出現18.157億港元之年度虧損，公司解釋，有關虧損主要由一筆17.647億港元之一次過物業、機器及設備和使用權資產減值虧損， 以及另一筆5.137億港元的物業、機器及設備折舊及撇銷和使用權資產折舊導致。公司強調，有關資產減值只於賬面值反映，並不影響現金流。截至2022年6月30日， 公司銀行結餘及現金共13.116億元，反映公司現時的財政儲備充裕。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝表示，由於面對宏觀經濟不明朗、不利的地緣政治發展，以及新冠疫情持續導致入境旅遊活動近乎停頓，2021至2022財政年度的營運情況極為嚴峻。

黃嗣輝續指，縱使營運環境困難重重，公司全力發揮創新精神及開創新 的收入來源，實踐在2021年初啟動的未來策略。隨著公園轉型成為專注於保育和教育、扎根自然並結合歷險與休閒元素來提升訪客體驗的度假勝地，有信心朝著可持續增長邁進。

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責任編輯：陳麗娜

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