【陳奕迅演唱會】個唱周邊精品曝光　日本插畫家操刀Tee展Eason秘密

▲ 陳奕迅演唱會將開始。

陳奕迅即將於本周五起紅館舉行《Fear and Dreams》 演唱會,最近公開演唱會紀念品系列圖片,讓歌迷可以於12月9號開始網上訂購或作準備到時於紅館現場選購。

Eason是次紀念品包括有: 短袖T恤、衛衣、大頭立體貼紙、背囊、帆布袋、香薰蠟燭、收納小包、紀念襟章等多種紀念品。

演唱會的T恤由日本著名插畫家Noritake操刀,特別為Eason畫了一個單線畫臣化形像,T恤看似普通,其實並不普通,用料上乘外,還暗藏夜光及反光物料印刷,於黑暗地方自動發光,代表(Dreams)及反光(Fear)。可以底面反轉著,底面印有「臣腦」,表示由「臣」聯想到的「Fear」及「Dreams」是什麼。

原來「臣懼」是體汗味、電話冇電、冇得上網、無聊、擔心冇野食肚餓饑荒、高空及健忘症。而「臣夢」是:打開心窗、自由飛翔、無慾無求像一片雲、對任何事持有熱情、勇氣、要放鬆、還有一個乾淨整潔的空間,這些理念非常人性,又搞鬼幽默。

T恤主打白及灰兩隻顏色,另外亦會推出有不同的顏色特別版,不同颜色每款只有一百件,在特定日子才於紅館發售。想儲齊咁多隻色,臣迷要留意日子上紅館搶購。

而演唱會的紀念長袖衛衣,衛衣印有由Noritake專門設計的Fear and Dreams 字樣,極為限量發售。

帆布袋今次是極厚身質料帆布袋,印有Eason單線畫頭像,簡約美觀令人響往。相信會是不少人希望擁有的紀念品。

帆布袋之外,臣化式的自肥計劃出現,Eason為自己想要,私人訂製極高品質背囊及收納小包,這個超級「臣化」,背囊做了他希望的不平行設計,只有一邊側袋,而袋的size是特別製造的「臣專屬尺碼」,間隔擁有「臣」級「整齊收納」之強迫症,方便整齊收納每樣出門必備物品,買到後你就會知臣之心思細微之處。這些自肥系列貨品都是日本製造、每個只做了數十個,提供給跟Eason一樣,對這個袋情有獨鐘的朋友共賞。

此外,Eason也推出「臣」級香薰蠟燭,香薰蠟燭只有黑白兩色,上面有手寫的Fear及 Dreams字樣,低調印於香薰杯外,不拿上手都未必看到,至於香味更是獨有「臣味」,由Eason親自飛去法國一家非常有名,專為國際級名牌子出香薰的廠商,親自混制《臣之獨有氣味》,每個香薰蠟燭均於法國製造再空運到港。限量每款500個,售完即止。

此外,買滿一千元,加$110可以換購一個「臣經研究所」購物袋,袋上印有所長(Eason)親筆書寫的短句,「why don’t we laugh about it ?」「now is the time 」、「just get on with it 」句句臣化標語,提醒你活著多好,歌迷必定想擁有。

