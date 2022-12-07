【樂觀抗癌】顏國樑靠積蓄應付龐大化療開支　太太悉心照顧：好感激佢

▲ 顏國樑直認因應付龐大醫療費，而出現經濟壓力！

73歲的甘草演員顏國樑（顏爺）於11月現身TVB《萬千星輝賀台慶2022》，自2008年後離巢後，相隔十多年重返娘家。可是他在節目中說話時，聲線卻明顯有異，令觀眾擔心。

他於日前TVB《StarTalk》訪問，分享身體狀況，並指自己早已參加香港大學的大體老師計劃。在節目的下集，顏國樑提到化療令他的經濟有壓力，需要領取傷殘津貼，並靠積蓄支撐生活。他又不忘感激對他不離不棄的太太！

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化療費用龐大

主播潘盈慧覺得顏爺相當精神，顏爺戲稱未有工作的自己是一名廢人，他說：「所以我都有攞傷殘律貼，每個月二千幾，雖然化療好鬼貴，一針三萬九千六元。仲要我夠要好彩，因為如果你體內嘅細胞唔夠，係做唔到呢個化療。係無資助，好慘！」

顏爺也承認在經濟方面有壓力：「你估我係富二代啊，唔好玩啦，我以前喺TVB打工......」他把自己的積蓄都花在治療上，而身邊的朋友也是向他慰問。

他續指如不是TVB邀請他亮相台慶，根本未有向身邊朋友提及自己的病情，他又覺得如果把病況告知別人，會嚇到身邊朋友，大家都會雞飛狗走，所以不想做出嚇親朋友的事！

▲ 顏國樑（顏爺）亮相《Star Talk》。（影片截圖）

保持樂觀

顏爺形容接受化療後的情況，「好似一個好耐冇做運動嘅人，突然做劇烈運動，第二日出現周身骨痛，乘5倍痛到你不得了，虛、無力、行路無平衡，講嘢唔夠氣，好辛苦㗎。」

他續指，自己未有視患癌是一件大事，笑言自己已肉隨砧板上、面對現實：「你驚，佢又會出現，你唔驚，佢又會出現，咁你驚嚟做咩？」

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獲太太悉心照顧

顏爺也少不了感謝太太：「大家都幾廿歲，都其實要人去照顧，佢仲要照顧埋我，呢樣嘢係好感激佢，呢樣係事實。」

他與太太尚未註冊未結婚，顏爺指係同97移民潮有關：「因為如果係結咗婚去移民，本錢唔夠有好多影響，但係如果單身去第二度就方便啲。」

顏爺早已把太太的名字加入遺囑，不過因現時在內地生活，而內地的居住證需要同住女人有一個名份，否則被視為召妓。所以為法律問題，會與太太低調註冊。

他續說：「佢唔照顧我唔得，無人照顧我」，並稱一直對太太感恩、感激，又指互相「激」大家，不忘幽默玩食字指「敢激」大家。他們已老夫老妻，平日也少對太太說甜言蜜語。

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