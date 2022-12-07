【扮靚文化】香港人VS日本人扮靚護膚程度　日本人lunch time排隊補妝兼刷牙

▲ 居港日本Youtuber細數日本人與香港人在打扮上的分別。

日本一向都注重禮儀，特別是女士喜歡「扮靚化妝」，香港人及日本人在「扮靚護膚」方面，究竟有什麼分別呢？在港工作的日本Youtuber—「May in Hong Kong 私の香港生活」在社交平台分享6大日本及香港的「扮靚護膚」分別，而日本女士原來在公司午餐時段會排隊補妝兼刷牙！

日本午餐時間公司女廁會大擠塞

▲ （圖片獲「May in Hong Kong」授權）

May指在日本，公司的女性會到女廁刷牙、補妝及「SET頭」。一般都會排隊在鏡子前補妝刷牙、是日本常見的文化，原因是女士們怕會有口氣，如蒜頭、納豆等等的味道，很尷尬。而且口氣臭會使人感到很失禮，所以日本人會保持「靚靚」狀態，認為是一種禮儀。相反，香港不會出現上述情況，亦不會排隊刷牙補妝。

日本上班穿裙子時一定要著絲襪

▲ （圖片獲「May in Hong Kong」授權）

在日本，女士上班穿裙子一定要穿著絲襪，May指在日本若是「著裙唔著絲襪」，不符合工作禮儀，就連夏天都一定要穿著絲襪，不可以「赤足」上班。不過日本有很多款式的絲襪，即使夏天都會有超薄絲襪，「著完都唔會覺得好熱」。相反，在香港如果夏天著絲襪「就太熱，會熱死!」May認為香港的工作地方比日本更「CASUAL」！

日本有浸浴缸或溫泉的文化

▲ （圖片獲「May in Hong Kong」授權）

May指日本家庭一般有浴缸，所以日本人全年幾乎每天都會浸浴缸，有時夏天只會洗澡不浸浴，但差不多每日都會浸浴缸，是日本常見的文化。對於日本人來說，浸「風呂」能夠紓解疲勞，日本女士亦會專程去浸碳酸溫泉。因為碳酸對皮膚及身體好，血液循環亦會變好，能令皮膚更滑，保持最佳狀態，日本亦很流行碳酸，不少產品都會加入碳酸成分如洗頭水、浴鹽、護膚品等等。相反香港沒有溫泉，也沒有浴缸，令May覺得「皮膚更易攰，暗啞更愈來愈明顯」。

日本口罩無香港口罩咁靚

▲ （圖片獲「May in Hong Kong」授權）

May認為香港的口罩比日本更多款更好看。在日本，口罩的款式較為簡單，都是黑、白為主，有時會有淺粉紅、藍色等等的設計，但大部分口罩沒有圖案。但對比香港，香港口罩有有很多款式，香港人亦會配搭衣著，帶不同款式的口罩。

我覺得香港人識得苦中作樂！每天都要載口罩很辛苦，但製造咁靚嘅口罩，令我覺得生活有色彩！

日本女生SET頭髮會很仔細

▲ （圖片獲「May in Hong Kong」授權）

May覺得日本女生的頭髮設計風格很仔細，不會只使用橡筋綁頭髮，日本人會花很多功夫「整頭髮，很犀利!」由於日本人有看時裝雜誌的習慣，亦會有「HAIR STYLE」雜誌，不少日本女士會透過雜誌學習「整頭髮」。

相反，香港比較少人像日本人般仔細地設計髮型。不過May覺得香港女士頭髮很美，有光澤又直，但香港的空氣質素很差，紫外線又強，不明白為何香港女士的頭髮為何富有光澤又健康。

香港會有專門擦鞋的人

▲ （圖片獲「May in Hong Kong」授權）

May指，在香港的這段期間，發覺香港有很多擦鞋匠，專門為客人擦皮鞋，例如中環，會有很多男士去擦皮鞋，在日本街道上鮮有擦鞋工匠，「日本人通常都會在家中擦鞋或老婆幫老公清潔皮鞋！」。

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責任編緝：蕭雅文