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【新冠肺炎】國務院聯防聯控專家：新冠肺炎應更名為「新冠病毒傳染病」

社會 13:57 2022/12/07

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(istock圖片)

內地多名中醫醫學專家稱，新冠肺炎應更名為新冠病毒傳染病。比起新冠病毒感冒，新冠病毒傳染病突出傳染性，有助提示民眾做好防護，因為有基礎病的人還要注意防止感染後發展為重症。

據北京日報報道，中華中醫藥學會感染分會週一（5日）召開專家共識會。北京中醫藥大學黨委書記、中華中醫藥學會感染分會主任委員谷曉紅表示，這次會議上，她和十幾名副主任委員達成共識：新冠肺炎應更改名稱，改為新冠病毒傳染病。

谷曉紅還是北京中醫藥大學中醫疫病研究院院長，兼任教育部中醫學類教學指導委員會主任委員、中華預防醫學會副會長等職，同時也是國務院新冠肺炎聯防聯控機制科研攻關組專家。

她說，新冠病毒在2019年年底出現時，使用「肺炎」稱呼就不是很準確。因為也有相當一部分人並沒有得肺炎，可能造成的還會是肝功能、腎功能損害。經過這三年，從專家的角度來說，病毒已經變異成了另一種病，很少造成肺部感染，

谷曉紅說，目前廣東一些專家提議把病毒稱作新冠病毒感冒，但「感冒」同樣沒有強調傳染性。命名突出傳染性，有助於提示民眾做好防護，因為有基礎病的人還要注意防止感染後發展為重症。

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責任編輯：余思嵐
 

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