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【醫生盜竊】醫管局女高層與丈夫涉超巿偷食物　兩被告警誡下稱「偷嚟自己食嘅」

社會 14:04 2022/12/07

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醫管局總行政經理莊慧敏（右）及骨科醫生趙名宇（左）。(資料圖片)

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同丈夫骨科醫生，在黃埔1間超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，同被控1項盜竊罪。2人否認控罪，案件今（7日）於九龍城裁判法院續審。負責拘捕的警員供稱，兩被告被捕後於警誡下作出招認，男被告稱「呢啲都係我偷嚟自己食嘅」，女被告則稱「呢10樣嘢都係偷嚟自己食嘅」。

被告為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），被控於今年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

負責拘捕的警員鍾兆偉供稱，案發當天他到達保安室後翻整閉路電視片段，其後感室內空間細少兼人多擠逼，遂轉到超市外的平台宣布以盜竊罪拘捕兩名被告，男被告於警誡下稱「呢啲都係我偷嚟自己食嘅」，女被告則說「呢10樣嘢都係偷嚟自己食嘅」。

兩被告其後被帶往紅磡警署，鍾供稱已向兩被告讀出「羈留人士通知書」所載的權利，兩人其後簽署確認。

辯方質疑，鍾在超市平台外宣布拘捕，並在記事冊記錄2名被告作出的招認，但未有寫明哪一句招認屬於哪個被告說法，亦沒有記錄警誡詞，以及邀請被告簽署作實。

鍾承認未有寫明哪一句招認屬於哪個被告所說，他解釋當時欲在短時間內，盡快將被告所說的話抄錄下，故以最快和方便的方法抄錄。鍾又指據其以往做法，亦不會在被告招認後，邀請對方在記事簿簽署作實。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

黃埔花園 盜竊罪 紅磡 香港 日本 九龍城

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