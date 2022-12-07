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【網上購物】財庫局： 9個月339宗網上信用卡盜用案　損失約500萬元

社會 14:16 2022/12/07

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（資料圖片）

據報，近期信用卡被盜用作網上購物的個案增加。財經事務及庫務局局長許正宇今日（7日）表示，今年首3季，警方收到339宗有關網上信用卡盜用的案件，損失約500萬元。今年1至10月，金管局收到有關信用卡未經授權交易的投訴有307宗。

立法會議員梁熙會議上提出過去５年，每年警方或香港金融管理局收到信用卡被盜用作網上購物的舉報數目和所涉總金額。許正宇指，根據金管局數字，去年在香港發行的信用卡有1,905萬張。今年首3季，警方收到339宗有關網上信用卡盜用的案件，去年全年則有371宗涉款550萬港元。近年金管局收到有關信用卡未經授權交易的投訴不斷上升，2017年只有53宗，直至2020期間一直都徘徊於雙位數，但2021年激增至329宗，較2020年的88宗，跳升2.7倍。

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責任編輯：余思嵐

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