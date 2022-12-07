【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出

▲ 小S老公許雅鈞又夜蒲？

台灣小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚17年，並育有三女，不過多年來許雅鈞緋聞不斷，不時被爆出他喜愛夜蒲經常到夜店玩樂，早前汪小菲更爆料指許雅鈞都在樓下會所「找姑娘」，惟一直以來小S對老公都投下信任一票。

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許雅鈞喜愛夜蒲

日前內地女星小胡靜在微博貼出一段疑似許雅鈞在夜店玩樂片，片中更見疑似許雅鈞被一名長髮女子搭著手臂，感覺曖昧。

內地藝人小胡靜還在帖文中表示：「她老公真的好愛玩啊！」帖文一出後立刻在網上瘋傳，不過影片人物及來源仍待釐清。

▲ 小S老公許雅鈞夜蒲片流出。

曾被爆在夜店攬女？

在更早前台灣資深記者葛斯齊曾在直播中爆料，公開小S老公許雅鈞在夜店攬女的照片。

照片中的許雅鈞如常穿著黑色緊身衣，身邊坐著數名身材姣好的女子，小S老公與一名穿著白衣的長髮女子關係較為親密，二人更有搭膊頭和摟腰的動作，透過照片也看得出二人言談甚歡。

不過葛斯齊也表示，從照片上看來許雅鈞並未有做出太過界的行為，看起來像是喝多了酒、心情比較高漲，又讚許雅鈞的酒量好，是夜店的「大善人」。

當時小S和許雅鈞對此口徑一致，僅稱「我不是公眾人物，以後我的事情不再回應，感謝！」

▲ 曾被爆在夜店攬女。

5年無性生活

一向大膽敢言的小S，早前曾公開講過與老公之間已經五年沒有性生活，平日都是靠情趣玩具來解決需要，更自嘲過著老人院般的生活。但她解釋：「可是我越來越愛他，那種愛是感覺他已經把我當女兒一樣照顧，如果跟他發生那個會覺得很尷尬。」

而她也曾問過老公二人很久沒發生關係是否已經不愛她，許雅鈞則回應：「為甚麼一定要以這種東西來衡量，不一定要那個才是愛，我愛你，愛跟想要那個不同。」

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