【滑雪女神】谷愛凌新戀情曝光　與匈牙利籍耶魯學霸男友溜冰場激吻

▲ 谷愛凌爆出新戀情。

在北京冬奧奪得2金1銀好成績的「滑雪女神」谷愛凌（Eileen Gu），近日流出一段她在溜冰場與一名身材高大年輕男子激吻的影片，網民極速起底，男方的身份也隨即曝光。

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男友同樣是學霸

影片所見，谷愛凌與這名男子只是在溜冰場悠閒溜冰，後來男子抓住她的手當眾激吻，互動親暱，最後手牽著手向遠方滑去。有指這段短短數秒的畫面曝光後立刻引起高度關注，觀看次數6小時就衝破6億，不少人都期待谷愛凌能公開好消息。更有網友發現，這名男子多次出現在谷愛凌社交網的照片中，兩人更在合照中親密地攬住對方，有指他是一名棒球運動員，名叫Mick Kelly，目前正就讀耶魯大學，但也有消息說他就讀的是史丹佛大學，為匈牙利人，跟谷愛凌同樣是學霸，兩人無論外型或學歷都相當匹配。

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全家尖子

谷愛凌出身高學歷家庭，由單親媽媽栽培成為體壇學霸，而外公外婆都是北京大學畢業，她更考入史丹福大學，做媽媽的師妹。她的學業及體育成績皆優，媽媽對她的家庭教育應記一功。

谷愛凌是中美混血兒，爸爸畢業於哈佛大學，她3歲開始學滑雪，9歲開始比賽，首次參賽即獲自由式滑雪少年組冠軍，13歲已轉戰成人組，橫掃各大比賽的獎牌。內地紀錄片《谷愛凌︰我，18》講述谷愛凌的奮鬥故事，她在影片中以一口流利的普通話，分享她的日常生活。因為訓練的關係，她一年中有大部分時間都不在學校，只能在網上學習，即使忙於訓練或比賽，她仍努力不懈讀書。

媽媽谷燕指女兒有兩份全職工作，「一個是學習，一個是這麼高水平的滑雪訓練」。事實上谷愛凌學業成續優異，高中更跳級，只用3年完成高中課程，並於2020年美國大學入學試SAT中取得1580分的佳績（滿分為1600分），獲得史丹福大學取錄。她於2019年取得中國籍，自此代表中國出戰世界賽，為了備戰冬奧，她延遲入大學一年。

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採取自由教育法

谷燕對於女兒採取自由教育法，從沒強迫谷愛凌學習，教養心得「第一是多睡覺，每晚一定睡夠10小時，第二是學習，第三是玩」。女兒從小就讀私立學校，探索各種運動及嗜好，如鋼琴、芭蕾舞、籃球、騎馬等，再按興趣發展。她認為只要女兒喜歡就行，最重要是一輩子都不放棄學習。

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責任編輯︰王明芳