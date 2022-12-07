【冬至2022】精選高級冬至團圓宴　帝京酒店推早鳥優惠88折

▲ 帝京酒店帝京軒今年推出兩款冬至套餐，於12月11日或之前訂可享早鳥優惠。

正所謂冬至大過年，這天是家人相聚團圓的日子，今年有多間中菜館推出高級冬至套餐，菜式豐富，以下3間是其中的選擇。

1. 帝京軒

帝京酒店帝京軒今年推出兩款冬至套餐，當中的「團圓．冬至共聚」套餐供四位、六位、八位或十二位用，不論大小家庭聚餐都同樣適合。凡於2022 年12 月11 日或之前預訂並繳付訂金，可享88 折預訂優惠及指定賀歲糕點乙盒。

套餐菜式包括夏果香芹如意帶子蚌皇、高湯焗開邊波士頓龍蝦配長壽伊府麵、金瑤雞蓉竹笙燴燕窩、蠔皇鮮鮑片扣滋補海參、清蒸沙巴大龍躉等。

另外亦有「暖心．冬至共賞」套餐，供兩位或以上選擇， 於12 月11 日或之前預訂並繳付訂金，可享88 折預訂優惠及指定餐酒乙瓶。

菜式有金箔魚籽乳豬件、羊肚菌燒汁北海道帆立貝、櫻海老海皇焗釀蟹蓋、忌廉汁白菌珍寶虎蝦配讚岐烏冬、頂級八頭南非湯鮑魚扣鮑汁鵝掌及葛仙米泉竹花膠泡斑球等。

▲ 帝京酒店帝京軒今年推出兩款冬至套餐，於12月11日或之前訂可享早鳥優惠。

INFO

帝京軒

地址：旺角太子道西一九三號帝京酒店三樓

訂座電話：2622 6161

價錢：

「團圓．冬至共聚」套餐

四位用$3,320、六位用$4,980

八位用$6,640、十二位用$9,960

「暖心．冬至共賞」套餐

每位 $850 (兩位起)

2. 唐述

位於中環ifc 的摩登中菜餐廳唐述今年推出十道菜「冬至 ‧ 團圓」晚宴，菜式十分豐富，包括茅台雙冬遼參羊腩煲，特選日本頂級關東遼參，加入冬菇、冬筍、羊腩、腐竹等食材，以自家秘製醬汁於砂煲中炮製，再灒以茅台酒來提升香味，海參入口糯軟，汁濃味鮮，惹味非常。

還有金匙八寶雞，先將原隻雞起骨，加入冬菇、火腿、蝦米等材料與蓮子糯米飯先蒸後炒，再釀入雞肚內再炸香，讓糯米飯及材料完美吸收雞的精華，最後把糯米飯放在香脆的「金匙」上，口感豐富，份外滋味。

套餐其他菜式，還有15年古越龍山西班牙紅蝦及蟹皇鮑翅等，十分豐富。

▲ 摩登中菜餐廳唐述今年推出十道菜「冬至 ‧ 團圓」晚宴(餐廳提供)

INFO

唐述

地址：中環國際金融中心商場 3 樓 3101 號舖

電話: 6809 2299

價錢：$1,888/位 (兩位起)

加配三杯雞尾酒$238/位

3. 唯港薈

位於尖東的唯港薈天外天中菜館，地理享盡優勢，食客可一邊品嘗冬至菜式，一邊飽覽維港景致及璀璨奪目的聖誕燈飾，一家人開心共聚晚宴。

餐廳於12月16至22日供應的八道菜冬至晚宴每位$988，包括有桂圓舞茸燉法國鷓鴣及蠔皇南非鮑魚伴鵝掌等，絕對是與摰愛家人一起過節的首選。

▲ 蠔皇南非鮑魚伴鵝掌

INFO

天外天

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓

電話：3400 1318

價錢：$988/位

4. 嘉里酒店

今年冬至，嘉里酒店紅糖大廚余偉經師傅設計別出心裁的冬至晚市套餐，菜式包括紅糖三小碟(化皮乳豬件、楓糖黑豚肉叉燒、陳醋溫室黃瓜拌海蜇頭)、桃膠蟹肉燕窩羹、松露碧綠桂花蚌蝦球、清蒸東星斑等。甜品則有受歡迎的琥珀核桃露拼乾清棗皇糕，為盛宴畫上完美句號。

▲ 桃膠蟹肉燕窩羹

INFO

紅糖

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店7樓

電話：22525279

價錢：$3,888/4位

記者：招美寶