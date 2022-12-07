【世界盃2022】孫興慜眼眶骨折戴面罩迎戰　伊院：有提供類似面罩可承受300公斤撞擊力

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韓國球星孫興慜早前歐聯對馬賽時面部受傷，眼眶四處骨折，他順利完成手術後戴上面罩參加2022世界盃決賽周。韓國在世界盃16強挑戰巴西，韓國最終以1：4不敵「森巴兵團」出局。

伊利沙伯醫院義肢及矯形師鄧國豪（Peter）表示，韓國隊長孫興慜戴面罩作賽，外型酷似蝙蝠俠成為焦點。面罩的作用是為曾經受傷的孫興慜提供保護，若受傷位置再受撞擊時可卸去部份力量。他指醫院近年亦提供類似保護面罩給病人使用，主要是因交通意外面部受傷病人，「同孫興慜用嘅面罩一樣係度身製造，用料係碳纖維，好輕但好硬淨，希望保護病人受傷位置。」

他又稱，醫院為病人提供的面罩約重12克，可承受300公斤撞擊力，義肢及矯形師會先用掃瞄器記錄病人面形，再透過電腦分析及調整，之後用3D技術打印面罩，「病人一般需要戴面罩一個月，最主要係驚病人出街時被撞，拖慢康復進程。」

他笑言面罩設計美觀，病人亦樂意使用。義肢及矯形部致力改善殘疾人士的身體狀況和功能，提高他們的生活質量。義肢及矯形師會跟據病人情況，為他們安排合適的義肢、矯形器及康復輔助器具，以承托、矯正或改善關節變形情況，協助病人恢復自理能力和社交生活，主要服務內容包括提供義肢給截肢者，亦會為因意外受創傷的病人提供矯形服務。

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責任編輯：余思嵐