【筍工招聘】民航處見習航空交通管制主任起薪24k　無需經驗DSE五科level3可應徵

▲ 民航處招聘見習航空交通管制主任。（資料圖片）

機管與勞工處合作，於今明2天舉行第3次香港國際機場網上招聘會，超過40家機場同業機構將提供超過2,000個職位空缺。

「香港國際機場網上招聘會2022」提供的職位空缺涵蓋機場多個不同範疇，包括航空貨運、機場保安、技術服務、資訊科技、餐飲及客戶服務等。參加者可在網上瀏覽參與機構的虛擬展覽攤位及職位空缺，並與機構代表就申請及面試安排直接溝通。

機管局首席營運總監張李佳蕙表示，很高興機場同業對本年度的香港國際機場網上招聘會反應踴躍，參與機構及職位空缺數目為歷屆之冠。現時航空交通正在復蘇，機場同業展示出對航空業長遠發展充滿信心。期待有更多人士加入，成為機場一份子，發展理想事業。

招聘會期間會以網上直播形式舉行6場職業講座，提供航空業不同職位的資訊。此外，機管局見習行政人員培訓計劃及見習工程師計劃講座將於12月7日中午12時15分舉行，於講座結束後，前見習行政人員及見習工程師將參與網上直播對話，與參加者分享工作經驗並解答問題。

今年招聘會不乏筍工，例如民航處正招聘見習航空交通管制主任，起薪點可高達24,265元。入職條件方面，民航處方未有設工作經驗需求，僅要求在香港中學文憑考試五科取得第3級或同等或以上成績，且至少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學。另外，要在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

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記者：陳梓蔚