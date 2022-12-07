【消費券】8萬人因永久離港提早取強積金剔除資格　3000人不符年齡要求被拒派消費券

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政府於去年及本年推行消費券計劃，以提高市民消費意欲，讓消費券所涉及的金額在本地經濟體系內流轉，從而最大程度帶動本地消費，加速經濟復蘇。財經事務及庫務局長許正宇今日（7日）表示，截至上月底，第2階段計劃剔除約9.3萬人的申領，當中約8萬人因曾作出「永久離港」法定聲明提早取強積金或公積金，而被判定不符資格領消費券。

立法會議員葛珮帆在會議上提出自該計劃推行至今懷疑不符合該計劃資格準則的人士濫用該計劃的個案宗數。許正宇指，有約1.3萬人因為其他原因未能成功登記第二階段消費券計劃，包括約3,000人因為不符年齡要求申請被拒、約7,000人不符合居民身分要求未能登記被拒，以及約3,000人因為其他原因不符合資格。他補充去年和今年的消費券分別為本地消費市場注入315億及逾600億元的消費力，粗略估計，對經濟的提振作用則分別相當於本地GDP的0.7%和1.2%。

被問到政府接獲多少宗關於消費券的投訴。他則稱兩輪消費券共收到約1,690宗投訴，當中約93%、約1,580宗，是在2021年消費券計劃推行初期 (即2021年6至9月份）收到。

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責任編輯：余思嵐