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【育兒心得】爸媽在孩子心目中是唯一及最好 父母卻拿子女去其他人比較

親子 16:43 2022/12/07

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「不要比較」看似容易，卻不易實行。

希望孩子有均衡飲食，吃多一點、長高一點，是很多父母都十分關注的問題。但是事實永遠事與願違，最後都是吃得慢、吃得少、長得瘦。甚麼方法都用盡了，鼓勵有試過，夠鐘就把食物收起直到第二天有試過，但吃得少這個問題總是困擾着我們。

主題樂園總有一些機動遊樂設施設高度限制，眼見同齡的小朋友都夠高了，自己的小朋友還未夠高，總是有點壓力。

有一次吃飯的時候，4歲的兒子吃了一點點就離開了飯桌。爸爸開玩笑地戲弄他說：「那個孩子都比你高，甚至連那個女孩都比你高啦！」兒子委屈地躲在椅子後邊向我求救。我說：「不要再說了，他已經很難過。高度又不是一件他可以控制到的事情。他也從未投訴過你比別的爸爸矮。」當然爸爸不是故意的，他也是出於對兒子熱切的關心，才開這樣的玩笑。

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平常兒子掛在口邊，都是：「我最喜歡媽媽。」「我最喜歡爸爸。」「媽媽是最好的。」父母在孩子心目中是唯一及最好的。相反，我們卻可以拿他們和其他人比較，每想到此都會覺得內疚。另外，有關身高，我們都知道在學時期排隊排最前的孩子，差不多整個學校生涯，排隊時都會排在前面。我們給予多大壓力給孩子，都不見得會令他長高一點，實在不值得為這些事讓孩子難過。

我和爸爸討論過後，都同意既然我們提供了均衡飲食、補充額外營養素、足夠運動時間和睡眠時間後，有關身高的問題就不再提了。最重要的是讓孩子知道他也是我們的唯一及最好的孩子。「不要比較」看似容易，卻不易實行。

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撰文 : 張秀儀 燃動歷奇創辦人

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