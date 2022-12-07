【復常之路】英航恢復倫敦直飛香港航班　一文看清航班時間及票價

▲ 英國恢復倫敦直飛香港航班，一文看清航班時間及票價（英航提供）

本港逐漸放寬入境檢疫措施，抵港人數持續上升。相隔逾一年後，英國航空終再有航班從倫敦直飛往香港，BA31航班於昨（6日）午3時02分抵達香港國際機場。該航班將每周營運4次，直至12月18日，即12月19日起每天一班。

英國航空公司亞太區營業主管范蔚藍表示，對可以恢復如此重要的航線感到很興奮，並非常期待迎接旅客搭乘英航往返香港和倫敦的直航航班，亦對能夠再次聯系兩個城市深感榮幸。

往返香港至倫敦的World Traveller經濟客位機票票價港幣 5,582元起，World Traveller Plus 高級經濟客位票價港幣 12,480元起，Club World 商務客位票價港幣32,390元起。

英國航空為香港前往英國的學生推出優惠票價和額外的行李限額。學生購買優惠票價往返倫敦，可以同一票價選擇前往倫敦以外的英國或歐洲短途目的地。他們也可以免改簽費更改行程。

英國航空於去年11月，8日內有2機組人員抵港後在機場驗出確診，至一批機組人員被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，需審查往香港航線的營運要求，於11月28日起取消往返香港的航班服務，形容屬艱難決定。

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記者：鄧凱文