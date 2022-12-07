【Do姐去旅行】鄭裕玲離巢首炮助HOYTV拍旅遊節目  余詠珊透露農曆新年後出發

▲ Do姐有新工作計劃！

Do Do姐鄭裕玲在今年10月21日於自己主持的節目《口水多過浪花》開咪親自證實離開TVB的消息，結束44年賓主關係。

當時Do姐透露離巢原因，並非退休，歡迎任何機構找她合作，並說與TVB屬和平分手，TVB高層亦尊重她的意見，更向Do姐表示日後有適合節目會繼續合作：「同高層傾過，最後係開心，冇任何hard feelings。」

【Do姐離巢】鄭裕玲親證拒與TVB續約 解釋離巢原因歡迎與其他電視台合作

▲ HOY TV在社交平台上公布Do姐拍旅遊節目的消息！（FB圖片）

10月正式離巢

雖然她指拒續約沒其他原因，不過她也指因為近3年疫情令其心態上有所改變，覺得有合約很困身，比如去旅行時，可能要履行合約便隨時返港工作：「雖然我覺得佢對我好好，唔適合嘅節目都可以唔做，但係你同公司合作，要有合約精神，唔係想去旅行、想玩幾耐都得。」

離巢第一炮幫HOY TV拍旅遊節目

今天（12月7日）HOY TV 在社交網宣布Do姐離巢後首個工作計劃，將會助HOY TV 拍攝旅遊節目，表示目的地是全世界，並由前大台高層余詠珊親自主理，相信此舉是為助HOY TV搶收視！

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余詠珊透露正籌備

至於余詠珊接受TOPick訪問透露節目在籌備中：「依家都係靜雞雞籌備緊，暫時仲搵緊地方，應該會過咗農曆年後2或3月出發，暫定15集。」

其實，Do姐一向喜歡旅遊，她受訪時曾表示因以前有合約在身，不能隨時去旅行，而且她在TVB時亦有拍攝旅遊節目《Do姐去Shopping》及《Do姐再Shopping》，當時Do姐夥拍不少主持一起到多個國家旅遊，包括農夫﹑黃翠如與馬國明等等，收視相當不俗！

故今次她再接拍旅遊節目，令不少網民感到期待，又指很想知她會與那個藝人一起出遊，更表示有Do姐的節目一定有水準。

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