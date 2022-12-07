【胃氣脹】飲水或進食後上腹脹痛想嘔 養生達人分享不用服藥避免胃氣脹

▲ 便秘也是導致胃氣脹的原因之一。

在一個飯局中，座中一位朋友忽然抱着上腹、皺着眉頭說：「胃氣脹又來了。」

問醫生，究竟胃氣脹是甚麼東西？醫生說，這是指患者在飲水或進食之後，上腹部出現脹痛感或壓迫感，令人有想嘔的感覺。如果健康沒有嚴重問題的話，例如腫瘤、胃潰瘍等，一般的胃氣脹成因，多出自患者的消化不良。特別是吃飯之後，所以，近年許多養生專家會鼓勵大家多做揉腹運動。

這種揉腹運動，是清代乾隆皇帝的養生法寶之一，據說他一天會多次做這個運動。方法是從心口至小腹這個範圍，先用右手從心口而下的順時針方向，搓揉三十圈；然後，左手逆時針方向搓腹三十圈。

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其實，要避免胃氣脹，基本方法是慢食，慢慢咀嚼，不要狼吞虎嚥。吃飯時要專心，最好恪守食不言、寢不語這個訓示，這樣才不會有消化不良的出現。此外，戒吃或少吃不易消化的食品，如豆類、牛肉等。有人食完花生這類的豆類食品，就會放屁來化解胃氣，也有人則會不停地打嗝。

你知道嗎？便秘也是導致胃氣脹的原因之一，因為便秘令腸道內應排走的氣體（屁）留在體內，影響腸臟暢通。

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