【反修例】鄧炳強：677人參加懲教署強化守法計劃　474人涉「黑暴案」定罪

▲ 鄧炳強強調：「只要他們知錯能改，我們不會放棄他們。」（曾耀輝攝）

保安局局長鄧炳強今日表示，懲教署推出計劃強化守法意識，自去年11月至今年10月底，共有677人參與相關活動，包括474名因「黑暴」案件被定罪人士。他強調：「只要他們知錯能改，我們不會放棄他們。」

鄧炳強在立法會回應選委界議員陳沛良質詢時指，近年不少涉及嚴重罪行和思想激進人士，正被關押在懲教院所，懲教署有推出計劃，讓他們認識國民教育、《基本法》及《港區國安法》等。

他形容，有關計劃成效理想，能夠強化在囚人士守法意識，形容大部分人對過去違法行為深感懊悔，而獲釋更生人士至今未有再被定罪的情況。

他又指出，相關計劃亦有生涯規劃部分，為更生人士提供就業機會，目前共有470間公司參，提供約800份工作，惟至今接獲僅110人申請。

鄧炳強又指，至今有3個商戶提供到大灣區的工作機會，但目前由於疫情關係，暫時未有起行。至於若有個別參加者未獲批回鄉證，他則指，當局會向內地部門反映情況。

另外，鄧炳強提到，懲教署將推出在囚電子學習平台，在囚人士未來可利用平板電腦，瀏覽內聯網內不同學習材料，包括中學及香港都會大學課程。

他又表示，會與其他本地大學商討，承認在囚人士透過都大計劃所獲的學分。

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記者：胡偉明