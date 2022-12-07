【CP訓練營】Gillian自嘲渣男磁石未敢去愛 　Kyle冧爆表白：佢係我好喜歡的女仔

▲ 排球男神李爾晨對Gillian動了真情。

TVB戀愛真人騷節目《CP訓練營》已曲終人散，當中「排球界男神」李爾晨（Kyle）和「翻版徐子珊」伍倩彤（Gillian）配對成功。

二人齊接受TOPick訪問，直認「沉船」的李爾晨公開對伍倩彤表白，直言被女方的神秘感吸引。對於伍倩彤被批評言論豪放，李爾晨為女方護航說：「覺得她是很有溫度和質感的女生。」

不過自嘲為「渣男滋石」的伍倩彤自言不敢亂愛人，她說：「我需要觀察一段時間，才會信任一個人。」

由排球界殺入娛圈的Kyle擁有高大威猛的外型，於《CP訓練營》裡頗受歡迎，惟Kyle於節目開首已看中Gillian，他說：「觀眾或會覺得我花心，但我一直注視著Gillian的選擇和一舉一動，節目拍完我都很不捨，好似發了場夢。」

至於Gillian坦言拍戀綜節目是很好回憶：「畢生難忘，相信這世也不會再遇到。」Kyle說：「是青春的經歷。」

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彼此第一印象

真人騷不時被指造假，Gillian強調沒有劇本跟從，任由他們發揮，甚至情感失控也是來真，她說：「節目中段我讓他跟其他女仔拍拖，但我很後悔這決定，擔心他返來會否揀選我，那刻很不開心。」Kyle即說：「現在聽到好開心，為何那時候不跟我說，原來那麼著緊我。」

說到第一眼印象，Kyle跟Gillian不約而同感覺對方高傲，Kyle稱被女方那份冷豔所吸引，他說：「每當去宴會或公開場合，我都愛留意躲於一角的人，很有氣場地坐下來。（那種距離感很吸引？）對吧，這些是否叫M底，我很怕主動出擊的女人，失去那層神秘面紗。」

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一見鍾情動真心

節目裡，Gillian跟范莎莎同時睇中Kyle，不過Kyle獨愛Gillian：「愛情跟感情不同，它需要帶有神秘感，常聽說『因為唔了解才一起，亦因了解而分開』，這距離是恰到好處，莎莎比較合適做朋友，但並非愛情。」

Kyle對Gillian可謂一見鍾情，相處後更動了真情，Kyle含情脈脈對Gillian說：「她是我很喜歡的一個女仔，至於可否一起，你覺得呢？」可是Gillian有所保留說：「將來的事沒有人知。」

真人騷完結後兩人有相約見面，Gillian坦言對Kyle加深認識，加上兩人有共同朋友，她打聽到他是好男仔。

▲ 於微電影中有不少親吻場口。

世界圍著她轉

問到是否欠缺感覺，Gillian即說：「一來我比較慢熱，需要長時間了解才信任一個人，可能之前遇到不好的經歷。」在旁的Kyle表現進擊，他說：「欠些甚麼呢？如果我主動些呢？」Gillian只是尷尬地笑，其後Kyle再說：「不如嘗試一齊。」

Kyle笑稱，沒有真人騷這「頭盔」，不夠膽向女方表白：「如果真的要Gillian成為我的女友，就會思考將來，從此我的世界就圍著她轉。或許年紀大了，要考慮清楚才去行動，會比以前理性，特別是當你鍾意一個人時，你會為對方想好多，跟拍真人騷是兩回事。」

為女方大平反

鏡頭後的相處，令感受到Gillian的踏實和有分寸，縱然Gillian因大膽言論被封「新一代性女」，Kyle為女方平反，他說：「可能坊間說Gillian的不好，但當認識過後，就覺得她是一個好有溫度和質感的女生，她大方得體、處事成熟又夠大氣，外型又高貴冷豔。」

對於被標籤為性格豪放，Gillian承認當天演繹得不好，望靠多做節目主持來改善：「我語言藝術比較差，可能同一句說話可以表達更好，那次我首度亮相清談節目，跟監製傾談時也分享過幾段戀情，當然最終挑選了這段，因為比較hot，自己不知道要說甚麼或者被人引導下，說了不好聽的說話。」

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曾歷情傷有陰影

Kyle對Gillian讚不絕口，擺明冧爆對方，他說：「真的沒甚麼不好，但你對著我可否熱情一點，很難解開你。」

自言保護意識較強的Gillian，原來曾歷男友出軌，她說：「信任就如一把刀，你給了對方，可以拿來保護你或一刀插死你，所以考慮交不交把刀出來呢？」此時Kyle笑稱：「別說刀，交你個心比我啦。」

Gillian自嘲「渣男磁石」，差不多每位前度都出軌，更曾有出軌對象找她講數：「太多太多啦，所以現在有點怕。」多次遇上渣男，Gillian也有自我反省，「或許是我揀人有問題，每次都揀最差那個，加上我相信一見鍾情，很快就可墮入愛河，是戀愛腦一名，未了解清楚就一起。」

在旁的Kyle即問：「我問你，壞男人是否特別吸引，若果你答是，我會變壞。」Gillian笑說：「年輕時會覺得是吧，現在人長大了，覺得有咩未試過呀？睇化了。」

現在的她，直言希望找個心靈伴侶：「希望有個人可以在精神上支持我，保護我。」

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曾慘遭背叛

Gillian隨即問Kyle壞女人是否吸引，他即反問：「怎為之渣女？收兵算不算？」Kyle謂用情不專當然不可接受，他說：「所謂『自己得，人地唔得』，男人不會愛衰女人，但不明白何解女人喜歡衰男人。」

Kyle有5次戀愛經驗，每次他均「被分手」，原因是他忙於練波或工作而「失蹤」，Kyle解釋：「突然會變得冷淡，她們會覺得是冷暴力一種或者吊兒郎當，所以我拍拖需要有各自空間。當時我是運動員，一星期練幾日波，有時間想讓自己休息，但女士都想人陪伴。」

跟Gillian一樣，Kyle讀書時曾被女友背叛，他說：「當時我們住在宿舍，突然她的手機響，望一望就發現....當時好冷靜，第一時間反思自己有甚麼不好？因為我掛住打波或工作，抑或我不夠吸引。」

Kyle跟女方最終也分手，他說：「是一條刺吧，嗌交講番都不好吧，總之一段關係要相互信任和空間。」

堅強，不是不怕受傷，而是受了傷，還能懷抱著盼望。

記者：艾維

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