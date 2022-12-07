【濫用公屋】房委會5年檢控670宗濫用公屋個案　11住戶判囚或緩刑

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公屋屬社會寶貴資源，必須善用及合理編配給真正有需要人士。房屋局局長何永賢今日（7日）表示，過去5年因違反《房屋條例》而遭檢控的個案約有670宗，截至今年11月25日，當中11名住戶因此而被判監（包括緩刑）。

立法會議員容海恩在會議上提出過去5年各項濫用公屋行為。何永賢指，房委會在經修訂的「富戶政策」下的兩年周期內，審核不少於45萬份入息及資產申報表，以及每年深入調查不少於1萬戶與入息及資產申報和住用情況相關的個案。經調查後，過去5年違反《房屋條例》而遭檢控的個案中，截至今年11月25日，有11名住戶因此而被判監，包括緩刑。

她又稱過去5年，每年平均接獲舉報的個案數目約有6,440宗，查明屬實的個案則每年平均約有188宗；以2021/22年為例，查明屬實的個案約有160宗，佔全港公屋租戶約0.02%。

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責任編輯：余思嵐