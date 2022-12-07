【將軍澳交通】將藍隧道12月11日啟用　運輸署提供駕駛指南

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藍田交匯處、將藍公路及環澳路12月11日（周日）上午8時啓用，運輸署宣傳相關交通安排。

交通安排

將藍公路由將軍澳—藍田隧道（將藍隧道）及將軍澳跨灣連接路（跨灣連接路）組成。將藍公路開通後，能夠為往來將軍澳和觀塘以及東區海底隧道的車輛提供另一條主幹道路，以紓緩將軍澳隧道繁忙時間的擠塞情況。當局已在適當位置加設指示牌，指示駕駛人士使用合適道路。

將藍隧道在九龍東設有2個出入口，駕駛人士可以經油塘茶果嶺道的新迴旋處或連接東區海底隧道的新支路，直接進入藍田交匯處通往將藍隧道。

將藍隧道在將軍澳亦設有2個出入口。駕駛人士可經將軍澳市中心的寶邑路及寶順路路口，或經跨灣連接路進出將藍隧道。駕駛人士亦可經跨灣連接路前往將軍澳工業邨及日出康城。

運輸署呼籲駕駛人士留意現場的指示牌，以及在駛近新增的迴旋處、交通燈控制路口和匯合點時，減慢車速並保持禮讓。

運輸署提醒市民，藍田交匯處、將藍隧道及跨灣連接路開通初期，新路段部分時段的交通情況可能會較繁忙。駕駛人士可因應實際交通情況，選擇合適的道路（包括將軍澳隧道）往返將軍澳。

公共運輸安排

由12月12日（星期一）起，以下5條新增的專營巴士路線將行經將藍隧道，並於星期1至5（公眾假期除外）上午及下午繁忙時段提供服務：

九巴第96號線（康盛花園—大埔工業邨）

九巴第290E號線（將軍澳工業邨—荃灣西站）

九巴第298X號線（坑口（北）—長沙灣(甘泉街)）

新巴第790號線（清水灣半島—尖沙咀東(麼地道)）

新巴第795號線（將軍澳工業邨—海達邨(深旺道)）

位於藍田交匯處及環澳路的巴士站亦將於同日啓用。

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記者：陳梓蔚