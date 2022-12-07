【法證先鋒V】江欣燕演苦命媽媽做足功課　讚蔡思貝睇得做得兼「擦得」

TVB台慶劇《法證先鋒V》前晚（12月5日）及昨晚（12月6日）一集劇情發展集中在井Sir（袁偉豪飾）及Taya（蔡思貝飾），前晚井Sir與Taya車頂浪漫一吻後，劇情卻來個峰迴路轉，原來井Sir父母是遭Taya父親譚森（林偉飾）殺死 ，Taya得悉真相後，即時對與井Sir感情卻步……

談到兩位主角的車頂接吻戲，思貝接受製作組訪問時透露，該場戲是於放宵夜後才拍攝，對此阿Ben（袁偉豪）雖已事先警告她不要亂吃宵夜，但她一於少理，更專誠為阿Ben炮製「有味」香吻：「我梗係冇理佢，蘿蔔糕、臭豆腐乜都食。」

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拍攝前做足功課

昨晚《法證先鋒 V》可說是江欣燕演技大曬冷，飾演Taya母親麗霞的她，在劇中不但全程行動不便，更要飽受丈夫譚森人間蒸發及失蹤等折磨，其中一幕在餃子店得悉失憶後的老公，已另覓愛人李鳳（甄采浠飾）並展開新生活時，欣欣將難以置信兼茫然地吃著餃子的含淚表情演得煞是感人。

談到角色，欣欣坦言從未試過咁苦，一直渴望挑戰情緒戲的她，更由接獲劇本一刻已開始做定功課。

完全投入角色

欣欣回憶說：「其實我冇相關經歷，所以我喺屋企幻想咗好耐，畀咗好多前設同後設自己，我仲同導演講定萬一我喊唔到滴眼藥水，我畀咗自己好大壓力，好彩食住嘢喊嗰場嘅苦原來喺個腦已溝通好晒，Take 1 Take 2已搞掂。我自己都好開心，我諗我廿世加埋都冇咁苦。呢套戲係辛苦嘅，因為慘得太緊要，啲唔開心嘅情緒都有唔覺意降落咗喺我身上，好彩我都好快跳番出嚟。」

她又謂根據劇情，角色有不少難言之隱，為免演出時自打嘴巴，她專誠在劇本上做了手腳：「我將劇本剪晒出嚟黐好晒，因為件事好複雜，劇情前前後後會有啲唔同，有啲位我要講大話，又有啲會係觀眾以為嘅真相位，變相做演員自己要好清晰個劇本。」

江欣燕一絲不苟

除慘情戲，她連行路方式也是做足功課：「當我知道角色有腳患，我第一時間問係左邊定右邊，因為角色嘅腳患有幾個階段，有啱啱車禍之後，有康復中，我有逐場去研究。呢種戲好難演，惟有係咁諗住自己隻腳有事。我都驚自己行行吓會唔記得咗要趷，但原來身體已經有慣性會就住度力。」

欣欣並刻意暫停減肥，目的是想保持「脹卜卜」以便拉遠和女兒思貝的距離。談到思貝，欣欣讚不絕口，並笑指對方比想像中「擦得」：「估唔到佢睇得又做得，同埋你唔好睇佢咁瘦，原來佢成日請食嘢同食好多嘢。」

謝東閔霸氣登場

另外，昨晚重要角色張文傑（謝東閔飾）亦霸氣登場，劇情講述井Sir欲帶古惑仔張文傑返警署接受調查，不過張文傑並未輕易就範，打扮誇張、表情囂張的他更句句與井Sir撐到行。

談到角色造型搶眼，謝東閔坦言是劇組精心設計，並謂每次都要花2至3個鐘化妝整頭：「因為（頭髮）顏色每一次都要慢慢噴上去，染髮做唔到呢個效果，然後有部份仲係假髮添。疤痕方面每一次對番位其實都好花時間。」

問謝東閔開心Share造型照時，竟發現旁邊多了其愛犬，對此他笑言：「係呀，我有時都會帶埋佢開工架！」

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