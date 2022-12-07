【安全感】家是最好的避風塘　孩子遇困難時母親陪伴身邊就好

▲ 許嫣醫生希望兩女兒在遇到困難時，知道媽媽總會在身邊。

近來默書測驗，大女兒會自行安排溫習，成績不錯；即使偶爾失手，我會安慰鼓勵她一下，甚少責罵。

以前我不是這樣的。早兩年，女兒的溫書進度稍慢、發白日夢或分數不理想，我就會大叫大吼。這兩年，我開始改變，是因為大量的閱讀、反思和觀察，使我知道對於女兒來說，「母親只要在困難時陪伴在身邊就好」。假使學業上遇到挫折，例如一次測驗馬失前蹄，她需要的是母親的信任和陪伴，而不是母親的怪責；更不需要母親將所有改正的工作和責任包攬上身。

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人生的困境同樣。有些女孩生活上遇到挫折，如失戀、欠債、工作困難、婚姻問題、疾病等，會第一時間向父母傾訴。有些女孩卻是第一時間考慮「如何不讓父母知道」；並非怕父母擔心，而是受夠了無盡的叨念嚕囌、愈幫愈忙、落井下石及企圖操控。

現代女性其實非常能幹，天下間沒有甚麼解決不了的事，甚少需要（或者想要）娘家的協助。只是，大部分女性都有個共通點：無論面對怎樣的痛苦或考驗，她們都想知道自己不是孤單一人。她們想要的，不是實際的解決方案，而是希望身邊有個永遠站在自己那邊、相信自己的母親；這樣，她們就有足夠的底氣汲取教訓，繼續向前。

可是現實中，能給予女兒這種安全感的母親不多。許多父母只願意從自己的感觀角度作出反射動作，例如：用責罵去表示「着緊關心」、用批評去「提醒」女兒、用諷刺去「激將法」；以自己的辦事方式去插手幫忙、強迫女兒跟隨自己的意願行事；漠然地否定女兒一切幼稚不成熟的感受。更常見的，是以恐嚇、威脅來控制女兒的情緒，以「我是為你好」、「你不感恩你不孝順」等來進行情緒勒索。

結果會是怎樣呢？當女兒將來遇上困難，不但不會向娘家求助，而且完全不想讓娘家知道；因為從父母處得到的挫折感，比困難本身更令她們感到絕望。這一點，跟娘家是否有實力、是否真會出手相助，是完全沒有關係的。每個不會撒嬌的女人，都是從小缺愛的孩子。所以我身為母親，現正小心翼翼地讓女兒有被理解和陪伴的感覺，希望她們真心相信，無論如何我都會站在她們那邊，這就很足夠了。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「母親陪伴身邊就好」。

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