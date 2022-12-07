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【提出上訴】涉理大衝突民主黨羅健熙集結脫罪　律政司以案件呈述形式提出上訴

社會 16:21 2022/12/07

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民主黨主席羅健熙。（經濟日報資料圖片）

民主黨主席羅健熙涉於2019年於理工大學外參與非法集結，與另外4人於區域法院否認非法集結等罪受審，法官早前裁定羅非法集結罪脫，另外4人則罪成。律政司以案件呈述形式提出上訴，上訴庭今（7日）午提訊。

涉案被告包括陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、莫德惠（38歲，小學男教師）、羅健熙（36歲，前區議員）及鄧卓儒（31歲，記者）。除羅、鄧外，其餘被告均被裁定非法集結罪成，鄧則管有物品意圖損壞財產罪脫，但在公眾地方管有攻擊性武器罪成。被裁定罪成的4名被告將還押12月21日判刑。

法官練錦鴻早前裁決時指，羅作為政客而身處現場是為了提高知名度及囤積政治本錢，又指羅不可能是純粹出於無聊或好奇心。法官指羅雖然在發生非法集結之處一帶流連，但當中並沒有作出顯見的鼓勵及參與對峙的行為，未能在毫無合理疑點下證明羅參與非法集結。

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記者：梁錦麟

羅健熙 美國民主黨 大學 民主黨 法官 律政司

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