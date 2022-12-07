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【提出上訴】涉理大衝突非法集結脫罪　律政司提上訴羅健熙准保釋不得離港

社會 17:23 2022/12/07

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羅健熙准保釋候上訴。(林育慧攝)

民主黨主席羅健熙涉於2019年於理工大學外參與非法集結，與另外4人於區域法院否認非法集結等罪受審，法官早前裁定羅非法集結罪脫，另外4人則罪成。律政司以案件呈述形式提出上訴，上訴庭今（7日）午緊急開庭，羅健熙被警方拘捕帶到法庭應訊，羅同意保釋候上訴，並須交出旅遊證件，包括已逾期的特區護照，不得離港。

上訴庭今午緊急開庭提訊，律政司一方表示今午由警方持拘捕令拘捕羅健熙，並由警方帶到高院應訊。律政司指已就案件以案件呈述形式提出上訴，要求羅以早前保釋條件候上訴。

羅一方表示，目前沒有任何有效旅遊證件，其特區護照已逾期，新護照於12月中方能領取，承諾取得新護照後即呈交法庭。

上訴庭法官則認為，羅先向法庭交出舊護照，須領取新護照時再向法庭領回舊護照，並領取新護照後交回法庭，羅同意安排，並准以現金5,000元保釋，不得離港，須交出旅遊證件，包括已失效的護照，居於報稱住址，以及每周到警署報到。

涉案被告包括陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、莫德惠（38歲，小學男教師）、羅健熙（36歲，前區議員）及鄧卓儒（31歲，記者）。除羅、鄧外，其餘被告均被裁定非法集結等罪成，4名被告還押至12月21日判刑。

法官練錦鴻早前裁決時指，羅作為政客而身處現場是為了提高知名度及囤積政治本錢，又指羅不可能是純粹出於無聊或好奇心。法官指羅雖然在發生非法集結之處一帶流連，但當中並沒有作出顯見的鼓勵及參與對峙的行為，未能在毫無合理疑點下證明羅參與非法集結。

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記者：梁錦麟、林育慧

羅健熙 美國民主黨 大學 民主黨 法官 律政司

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