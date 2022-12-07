【為港爭光】世界技能大賽特別賽  港代表隊勇奪1金12優創歷年佳績

被譽為「技能界奧林匹克」的2022年世界技能大賽特別賽圓滿結束，香港代表隊成績彪炳，取得1金12優異奬章，為歷年最多奬牌數量。彪炳成績印證技能改變生命，憑精湛及專業的技能在國際技能舞台上發光發亮。

香港代表隊在2022年世界技能大賽特別賽的成績為歷年之冠，包括獲得歷年最多奬牌數目（1金12優異奬章、3個項目獲得「零的突破」、首度參與3個與創新科技相關的項目並獲獎，以及所有香港主辦單位均有獎牌進帳。其中在「櫥窗設計」項目，香港選手從芸芸世界技能精英中脫穎而出，奪得金牌，成就香港自1997年首度參加世界技能大賽的第三面金牌。

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香港代表隊在9月至11月期間，前往十個國家參與26個比賽項目。今屆香港代表選手中，不少來自職業訓練局（VTC）修讀學士學位、高級文憑和職專文憑等各級課程的學生及畢業生，而各香港主辦單位，包括VTC、建造業議會和製衣業訓練局所派出的項目選手均有獎牌進帳，亦為歷年來首次。

在得獎的比賽項目中，香港代表隊首次參與「雲端運算」、「流動應用程式開發」及「數碼化建設」三個項目，即獲得優異獎章的殊榮，而在「信息網絡佈線」、「餐飲服務」和「焊接」三個項目中，港隊亦首度獲得優異獎章，成就多個「零的突破」。

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VTC院校成員香港知專設計學院（HKDI）活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生梁家瑜在瑞典舉行的「櫥窗設計」項目中獲得金牌，為香港代表隊參與世界技能大賽以來的第三面金牌（1999年加拿大「網絡系統管理」、2005年芬蘭「珠寶製作」）。梁家瑜坦言，賽事要求嚴格，對奪金感到驚喜。她感謝專家和講師一直以來的悉心指導和栽培，並說：「HKDI課程讓我學到電腦立體繪圖、空間場景處理、結構及物料安排等技巧，有助我在比賽中有更好表現。我認為自己在時間管理和臨場應變上處理得較好，令我在今次比賽中脫穎而出。」

項目首席專家、HKDI建築、室內及產品設計學系高級講師陳達強表示，梁家瑜充分將平日備戰所訓練的設計、展覽、繪圖等技巧在比賽中發揮得淋漓盡致，獲奬實至名歸。

其中香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生伍善正，在韓國舉行的「雲端運算」項目表現優秀。伍善正修畢IVE課程後，並且成立初創科技公司，更在賽後受到啟發，決定到訪杜拜和新加坡等地，觀摩各地的初創發展以拓展視野，為日後的事業發展打好基石。

另外，香港代表隊在個人及社會服務的項目中亦大放異彩，畢業於青年學院職專文憑（髮型設計）的李家豪於芬蘭舉行的「美髮」項目獲優異獎章。就讀青年學院期間，李家豪曾到日本交流，到訪當地的髮型設計學校，自2018年起已衝出香港積極參加與髮型設計相關的比賽，與不同國家的選手比併交流，屢獲獎項。家豪取得卓越成績，助他堅定投身髮型設計行業的決心。

兩年一度「世界技能大賽」是全球最具規模的技能比賽，旨在推廣專業技能，提升技術水平，及加強世界各地對職業專才教育及技術培訓的認識和關注。今屆「世界技能大賽」已是第46屆，因應疫情，大會舉辦特別賽，邀請來自全球接近60個國家及地區、逾1000名年輕技能選手，於9月至11月期間，分別到十多個國家及地區進行共逾60個比賽項目。30名香港代表選手與各項目專家分批前往十個國家參與26個比賽項目，順利完成賽事，為港爭光。

今年為香港代表隊參賽25周年，現時累計已奪得3金、1銀、5銅、71個優異獎章。為展示本地年輕技能精英在過去25年的成就，VTC於12月9至11日假灣仔香港會議展覽中心舉行的「新世代 新技能」博覽中，將設有「世界技能大賽回顧展」，分享選手比賽花絮，亦將展示參賽制服、比賽或訓練相關的工具和作品等。

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責任編輯：羅嘉欣