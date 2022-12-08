【#LINKEDUpresents】認清英國大學銜接課程兩大分類 課程模式細節要分明

每當談及英國大學申請，少不免會談及大學銜接課程 (又稱Pathway programme)。這類課程發展至今超過20年，並適時因應同學在不同時代、對不同學科的要求，增辦相關種類的課程。每當談及「銜接課程」一詞，很多家長及同學自不然對Foundation、即是大學基礎課程絕不陌生。不過，他們有時會忽略另一種名為「國際一年級」、又稱為International Year One的課程，或是將之與大學基礎課程混為一談：我們可以嘗試從運作模式、收生要求、銜接路線幾個重要元素，區分兩者的分別；同時可以按照個別同學的學術情況，適當地搭配他們的英國大學聯招（UCAS）申請，可以增加同學入讀高排名大學的機會。

英國目前有超過90間大學開辦大學銜接課程，而按照課程的性質，大學銜接課程和國際一年級是兩個完全不同性質的課程：

大學銜接課程 Foundation —— 適合完成中五、中六或公開考試的同學



基礎課程的本意，是讓國際學生重拾相關學科的學術基礎及英語能力，並透過一年額外的時間，提早適應大學環境及學術生活。完成課程後，同學將會升讀大學一年級。

國際一年級 International Year One —— 同學必須完成公開考試資歷



這個課程與大學一年級的課程內容無異，不過加入英文及學術能力課程，教導國際學生在大學課程常用的學術研究手法，而同學完成課程後將會升讀大學二年級。

個別大學又稱大學基礎課程為「Year 0」，意欲與國際一年級課程分開出來。而從課程的運作模式比對，又可以分為「1對1」及「1對多」兩大類：這兩個分類在營運方式和晉升路線上也是有所不同：

「1對1」｜多數大學基礎課程及國際一年級課程，都屬於這個類別。同學完成有關課程、並達到相關的升級分數要求，可獲保證原校升讀 (Guarantee Progression)。這類課程多數在大學校園內上課，同學也可以使用校園設施、參加大學舉辦的學會及課外活動。

「1對多」｜部分私立學院舉辦的大學基礎課程，主要在私立學院上課，然後透過協助同學報名UCAS升讀英國大學。

參考大部分英國大學銜接課程，在入學前的學術及英文要求，都會較透過UCAS申請直接入讀大學一年級為低，以DSE同學為例，大學基礎課程可以考慮平均222 - 333、最少三科的成績、並要求IELTS for UKVI - Academic UKVI 雅思成績總分5.5、所有分項最少4.5的成績；而國際一年級則會要求433 - 333、UKVI雅思成績總分5.5 -6.0、所有分項最少5.5的成績。

當大家了解過大學銜接課程的初步資訊後，比較之下就會發現相對UCAS申請直入大學一年級，前者的收生要求比較簡單，基於大學銜接課程無需經過UCAS而獨立報名，同學可以視之為UCAS申請的後備方案，同時報名UCAS和大學銜接課程，我們稱這個做法為「兩條腿走路」：一旦放榜出來的成績，未能達到直入心儀大學一年級的要求，而你又有報名相關的大學銜接課程、並已經符合有條件錄取上的一切要求，就可以直接考慮接受這個銜接課程的錄取，免卻很多即時的徬徨和恐慌。

過往三年，香港教育受到社會因素及疫情共同影響下，開始有更多家長及同學提早部署，考慮跳過應考公開考試，透過報讀大學基礎課程，從而銜接英國大學，這個趨勢更開始有年輕化的情況出現。有見及此，我們想特別提醒家長和同學注意一下的事項：

入學年齡｜大部分大學銜接課程都有一定的入學年齡，普遍為17歲或以上；也有部分課程接受16歲同學入讀。

IELTS for UKVI - Academic｜絕大多數的國際學生都需要以學生簽證入境英國，而有意報讀上述大學銜接課程的同學，必須應考IELTS for UKVI - Academic 雅思考試，方能獲得英國政府認可其英語能力，從而發出學生簽證。除傳統紙筆考試外，也有提供電腦考試，後者的審批成績時間較快，方便學生應考。

學科指定要求｜部分學科的大學銜接課程都會與申請UCAS一樣，對同學有指定的科目要求，個別專科例如物理治療的基礎課程，更需要同學入學前接受面試，並有學額限制。

不論是基礎課程，或是國際一年級，大學銜接課程為不同學術及英語程度的國際同學，提供了晉升英國大學的捷徑。與之前談及申請英國私立寄宿學校不同，我們建議同學要先計劃好自己的發展方向，並按照自己的興趣及實際取錄要求選擇大學銜接課程，這樣就能事半功倍、理想達到。

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(特約)