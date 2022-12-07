【升中派位】2023學年中一自行派位　港島區22間熱門英中收生準則一覽

▲ 2023學年中一自行派位，港島區22間熱門英中收生準則一覽。

2023學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，2023年1月17日截止交表申請。官立及資助中學只可預留少於30%學位自行收生，TOPick整理了港島區22間熱門英中的收生準則，助家長了解各所中學的自行收生學額、各項收生要求所佔百分比等。

教育局最新預計本年度參加中一派位小六學生人數進一步減至50,600人，TOPick統計明年全港提供約5,006個全開英文班（俗稱「英中」）的中一自行分配學額，推算明年共提供1.67萬個英中學額，平均3人爭1位，與去年相若。

家長可於2023年1月3日至1月17日期間，向最多兩間中學遞交申請表，不受校網限制。家長須按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。

家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。

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學校可自行制定的收生準則，包括學業成績、課外活動表現等，大多數學校亦會安排面試，面試的比重一般佔30%至50%，因此在面試中有優秀表現，考入心儀中學的機會就大增。自行分配學位結果會於2023年3月31日公布，校方會通知獲取錄學生的家長。

以下為港島區22間熱門英中的自行分配學額及收生準則：

中西區

聖士提反女子中學

自行分配學額：54

收生準則（比重）

教育局「學生成績次第」及校內成績：60%

操行及面試表現：25%（批判性思維、創意、解難能力及中英文口語溝通能力）

聯課活動、義務工作、服務及獎項：15%

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英華女學校

自行分配學額：51

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：30%

課外活動表現：10%

操行：10%

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英皇書院

12月10日後公布

高主教書院

自行分配學額：41

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局學生成績次第：40%

操行：10%

課外活動表現及獎項：10%

宗教信仰及與本校關係：10%

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聖嘉勒女書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：50%

課外活動表現及獎項：20%

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聖若瑟書院

自行分配學額：54

收生準則（比重）

面試表現：50%

學業成績及教育局「學生成績次第」：25%

課外活動及獎項：15%

操行：10%

詳情：按此連結

聖類斯中學

自行分配學額：41

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」：35%

小五及小六操行及老師評語：10%

課外活動及服務：10%

獎項：10%

其他（父母為舊生或有兄弟姊妹就讀、天主教徒）：5%

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灣仔區

皇仁書院

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：45%

操行、學業成績：40%

課外活動及服務：15%

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瑪利曼中學

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：50%

學業成績及活動表現：50%

詳情：按此連結

香港華仁書院

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：50%

全面成長及學習表現：30%

教育局「學生成績次第」：20%

詳情：按此連結

香港真光中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：20%

學業成績：55%

操行、課外活動、服務及獎項：25%

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聖保祿中學

自行分配學額：54

收生準則（比重）

面試表現：20%

校內成績及教育局「學生成績次第」：40%

課外活動、義工服務及獎項：20%

詳情：按此連結

聖公會鄧肇堅中學

自行分配學額：41

收生準則（比重）

面試表現：40%

學業成績：30%

課外活動及服務：20%

操行：10%

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東區

庇理羅士女子中學

自行分配學額：沒有提及

收生準則（比重）

面試表現：40%

學業成績：45%

課外活動：15%

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張祝珊英文中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局成績次第：40%

課外活動及服務：10%

獎項：20%

操行取得乙級或以上

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香港中國婦女會中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現／英語能力：40%

學業成績（校內成績及教育局「學生成績次第」）：45%

操行、課外活動、職位及獎項：15%

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嘉諾撒書院

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：20%

教育局學生成績次第及校內成績：40%

操行：30%

課外活動表現及獎項：10%

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港島民生書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

學業成績：60%

課外活動：10%

服務：5%

專長：5%

錄像短片：20%

小五及小六操行達B級或以上

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筲箕灣官立中學

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：40%

學業成績：40%

課外活動、服務及獎項：20%

操行須達B級或以上

詳情：按此連結

聖馬可中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：50%（申請人英語表達能力、獲取獎項、操行、課外活動及社會服務表現）

學術表現：50%（申請人小學校內成績及由教育局提供的「申請學生成績次第名單」中的排名）

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南區

嘉諾撒聖心書院

尚未公布

聖公會呂明才中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）：沒有提及

詳情：按此連結

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責任編輯︰林愛娜