【兩性關係】與太太過無性婚姻自己出軌 丈夫剖白：對你失去新鮮感

從來沒有兩個人的性需要和性反應是一樣的，因此性生活協調是婚姻的必修課。「性慾與愛情很相似，沒有了就是沒有了，很難改變。不過我是愛你的，對你的感情是真的，我們只不過少了性這部分。」他對太太說。

愛一個人卻沒有親近對方的意慾，她理性上覺得難以理解，感情上覺得難以接受，所以面對丈夫的剖白，她有點不知所措，但追求性歡愉需要自願不能強迫，她只可無奈地過着無性婚姻生活。

「原來你並非沒有性需要，只是對着我沒需要。」有天她發現他經常用dating apps跟異性聊天，還承認有過兩個SP。

面對太太的震怒，他內心矛盾︰既知道自己所作的不當，否則不需要一直隱瞞；卻真心覺得對太太已失卻性慾才外求。他覺得自己的錯是一種無奈的錯。

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「如果她可以接受無性婚姻，那便沒有問題。對着她，我真的覺得失卻以往有的新鮮感和性慾，所以才到別處尋找。」他壓低聲綫對我說。

太太能否接受無性婚姻，固然是她要面對的選擇，但此刻問題的關鍵，是他將性慾對象轉移到其他女性身上，違反了她心目中的專一、尊重和關愛，這是她最不能接受的部分，也是最覺受傷之處。

「當你選擇往外找替代，會否削弱了你去改善婚姻性生活的動機？」我問他。「或者會有一點。」他欲言又止。

性關係問題的複雜和嚴重性往往牽涉兩個部分︰問題本身的性質，以及處理問題的方法。以不恰當的方法去解決問題，結果往往更具破壞性。隨着婚齡增加，哪段婚姻的新鮮感不會下降？如果缺少了新鮮感就出軌，應該沒有一段婚姻可以持久。

是與伴侶的性滿足減少，抑或是自己懶得經營，令兩人的關係無法一直保持着有愛與性的意慾？他在婚姻中的性慾缺失，是原因還是結果？

全文刊於《晴報》，原題為對伴侶失去新鮮感 就可以出軌？