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【新冠肺炎】4%確診個案屬疑二次感染　衞生署料染疫後獲90天免疫

社會 16:38 2022/12/07

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本港疫情反彈，衞生防護中心表示，在11月份4個星期，本地社區確診個案中，有約4%屬疑二次感染。中心今（7日）指，根據世界衞生組織的資訊，目前雖尚未有證據顯示針對Omicron變異病毒株感染而衍生免疫的具體時間，但根據先前的變異病毒株，預計免疫時間將持續至少90天。

中心強調，染疫康復者仍有可能再次感染，並再次具有傳染性，他們也會受其他的呼吸道感染，對疫情的監測和醫療系統帶來壓力；因此康復者仍須遵守各項防疫措施，包括勤洗手、戴口罩、注意咳嗽禮儀，亦要按康復者的疫苗方案接種疫苗、保持健康的生活習慣，包括均衡飲食、恆常運動和足夠睡眠，以及不要吸煙和避免飲酒。

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記者：鄧凱文

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