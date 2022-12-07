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【娛樂醜聞】吳亦凡被爆獄中半夜痛哭　「吳籤」真實尺寸曝光：營養不良

健康 17:30 2022/12/07

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前EXO成員吳亦凡的性醜聞與逃稅風波，日前經北京市朝陽區法院宣判強姦罪及聚眾淫亂罪成，被判有期徒刑13年，服刑後需被驅逐出境。雖事件已有判決，但對於案件的輿論卻不斷，近日有Youtuber於個人頻道上「大爆」吳亦凡獄中的真實情況以及曝光吳亦凡私人部位的隱私。影片一出引起網民熱議。

最新影片

一名youtuber更在其個人頻道上分享吳亦凡牢獄中的內幕消息。根據影片中的內容指，他收到了一名匿名觀眾報稱，吳亦凡在獄中與其他人的相處良好，甚至乎被要求表演饒舌也樂於配合。可是，亦有指吳亦凡並不習慣於獄中的生活。

據悉，他洗澡時會問「為什麼沒有熱水？」，又有與其同房的獄友表示他曾聽到吳亦凡多次於夜裡偷偷地哭泣。而且更向獄友大爆

入獄只是我自己的運氣不好，演藝圈比我誇張的人多的是。

更有指他會於夜裡與獄友大聊娛樂圈的小道消息。因吳亦凡待人友善，故他的獄友們亦待其不薄，部分工作甚至不用他動手做。

吳亦凡因早年被網紅都美竹大爆「酒桌選妃」以及其他性醜聞而引起社會的關注，她更指吳亦凡會對女生說「我的很大，你忍一下」但事實卻只是如牙籤，言論令吳亦凡被網友戲言為「吳籤」，更令吳亦凡的下體隱私一度成為新聞焦點。而影片中亦有提及，吳亦凡的獄友指出，他親眼看過吳的下體，並指

他的尺寸比一般的還要營養不良。

但又不只如牙籤般誇張。

由於吳亦凡是加拿大人，故他服刑後據判決應理會被遣返至加拿大，屆時他或會要面臨加拿大的其他刑責。

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責任編輯：羅嘉欣

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